Греция разрешила экстрадицию Винника в Россию

Афины, 30 июля. Суд греческого города Салоники удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции россиянина Александра Винника в Россию. Об этом в понедельник заявил адвокат Винника Тимофей Мусатов.

По его словам, Винник не признает себя виновным в мошенничестве, но подтверждает, что действительно работал с биржей BTC по обмену криптовалют. Греческие власти обвиняют россиянина по статьям «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Мошенничество».

«Александр Винник отметил, что не согласен полностью с обвинением, предъявленным ему, согласен лишь с частью его. Он не согласен с той частью, где говорится о мошенничестве и его мошеннических действиях», — пояснил адвокат.

Мусатов также подчеркнул, что его подзащитный обвиняет греческие власти в нарушении его прав. Винник обращался в прокуратуру и министерство юстиции Греции с заявлениями, имеющими отношения к экстрадиции, однако они так и не были рассмотрены. Представители госорганов заявили, что потеряли документы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что США и Франция нарушили принципы подсудности и подследственности, направив запросы на выдачу Винника вперед России.