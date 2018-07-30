Экс-командующий войсками в САР Картаполов возглавил новую структуру Минобороны РФ

Москва, 30 июля. Бывший командующий войсками в Сирийской Арабской Республике и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов назначен главой новой структуры Минобороны РФ — военно-политического управления Вооруженных сил России.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Командующим войсками Западного военного округа Картаполов стал в 2015 году указом главы России. С декабря 2016 года по март 2017 года он являлся командующим российской группировкой сил в САР. Именно во время руководства Картаполова после операции с участием российской авиации и российских Сил специальных операций Пальмира во второй раз была возвращена под контроль правительства Сирии.

Картаполов рассказал после завершения операции о роли ВКС РФ в освобождении Пальмиры от боевиков ИГ1 (организация запрещена в РФ), отметив отличные действия российской авиации, благодаря которым у террористов не было времени на передышку, а также не было пространства для маневра.

1 Организация запрещена на территории РФ.