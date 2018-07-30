Меню
Россия
Экс-командующий войсками в САР Картаполов возглавил новую структуру Минобороны РФ
Общество
Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой
Следующая новость
Загрузка...

    Экс-командующий войсками в САР Картаполов возглавил новую структуру Минобороны РФ

    33

    Экс-командующий войсками в САР Картаполов возглавил новую структуру Минобороны РФ

    Москва, 30 июля. Бывший командующий войсками в Сирийской Арабской Республике и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов назначен главой новой структуры Минобороны РФ — военно-политического управления Вооруженных сил России.

    Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    Командующим войсками Западного военного округа Картаполов стал в 2015 году указом главы России. С декабря 2016 года по март 2017 года он являлся командующим российской группировкой сил в САР. Именно во время руководства Картаполова после операции с участием российской авиации и российских Сил специальных операций Пальмира во второй раз была возвращена под контроль правительства Сирии.

    Картаполов рассказал после завершения операции о роли ВКС РФ в освобождении Пальмиры от боевиков ИГ1 (организация запрещена в РФ), отметив отличные действия российской авиации, благодаря которым у террористов не было времени на передышку, а также не было пространства для маневра.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.