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Глава Красноярского края пожаловался Путину на «тромб» лесной отрасли региона
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    Глава Красноярского края пожаловался Путину на «тромб» лесной отрасли региона

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    Глава Красноярского края пожаловался Путину на «тромб» лесной отрасли региона

    Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин и губернатор Красноярского края Александр Усс обсудили строительство в регионе целлюлозно-бумажного комбината, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Усс на встрече с Путиным затронул вопрос строительства ЦБК в Красноярском крае. Соответствующее решение до конца текущего года должны принять на лесопромышленном холдинге Segezha Group. Стоимость проекта составляет от полутора до трех миллиардов долларов.

    «Это «тромб» нашей лесной отрасли – отсутствие современного ЦБК, — констатировал красноярский губернатор. — Сегодня есть уже три инициативные группы, и, скорее всего, решение по строительству ЦБК в течение второго полугодия этого года будет принято».

    Усс добавил, что до 15 августа региональные власти совместно с федеральными коллегами намерены подготовить проект распоряжения правительства.

    «То есть мы считаем, что проект зазвучит, и действительно, он может стать основным драйвером того, что мы называем восточным вектором», — поделился мнением губернатор с президентом.

    Автор: Катерина Иванова
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