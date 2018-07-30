Диплом с «отработкой»: в Госдуме рассказали, как в России изменятся правила целевого обучения

С 1 января 2019 года в России изменятся правила целевого обучения. Поправки в закон «Об образовании» на прошлой неделе одобрили обе палаты Федерального Собрания. Целый раздел главного образовательного закона страны теперь строго регламентирует отношения между вузами, студентами-целевиками и их будущими работодателями.

Изменения в законе специально для Федерального агентства новостей прокомментировал член комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

«Мы убрали слова «целевой прием», оставили «целевое обучение», — пояснил парламентарий. — Раньше «целевой прием» был способом для поступления в вуз: ниже проходной балл, меньше конкуренции — значит, абитуриенту легче. Чтобы убрать коррупционность в этом деле, мы решили: будет справедливо говорить о «целевом обучении».

По полочкам

Целевое обучение возможно для тех, кто получает среднее профессиональное и высшее образование. Заказчиком целевого обучения может быть федеральный государственный орган, например прокуратура РФ, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, например администрация региона, орган местного самоуправления, или например мэрия, юридическое лицо и даже индивидуальный предприниматель.

Стороны — заказчик и студент — заключают договор, который строго регламентирует их права и обязанности.

Студент-целевик, чье обучение оплачивал будущий работодатель, должен «отработать» свой диплом. Срок «отработки» определяется в договоре, но он должен составлять не менее трех лет. Место работы выпускника определяет заказчик целевого обучения.

Работодатель, в свою очередь, обязан предоставить рабочее место выпускнику не позднее той даты, которая указана в договоре целевого обучения (ранее в законе эти временные границы не были обозначены).

За нарушение договоренностей сторонами устанавливаются штрафы.

Если выпускник передумал работать «по распределению» — он должен возместить заказчику-работодателю расходы за свое обучение.

Если же работодатель нарушает договоренности и не может взять выпускника на работу, он должен выплатить ему компенсацию в размере трехкратной среднемесячной зарплаты на территории региона, где предполагалось трудоустройство.

«Многие об этом мечтали»

«Закон представляет собой некий возврат в прошлое, многие об этом говорили и даже мечтали, — прокомментировал Гаджимет Сафаралиев. — Это даст возможность регионам, которым нужны специалисты в определенных отраслях, готовить для себя кадры, направлять их на учебу. Не должно быть так, что мы выпускаем огромное количество людей, а они работу найти не могут и вынуждены получать другую специальность. Получается, что государство пять лет тратило на его обучение деньги, а он не собирается работать по профессии, и все зря».

Образовательное учреждение тоже выступает в этом договоре полноправным участником, то есть учитывает пожелания заказчика о прохождении студентом производственной практики и также по запросу предоставляет ему сведения об успеваемости студента.

«Закон кристаллизует эту аморфную систему, которая у нас была, это я вам как физик-кристаллограф говорю, — уверен Гаджимет Керимович. — У нас получается стройная и последовательная система. Когда правительство внесло нам этот закон, мы долго его обсуждали, два раза меняли, отказались его принимать, а потом, после поправок — их было два блока, около 30 штук, — приняли».

Сейчас каждая из сторон в сфере «целевого обучения» четко знает: кто кому что должен, за что отвечает, и что будет, если условия не будут выполнены, добавил собеседник ФАН.

«Какой-то процент уйдет, но, по нашим расчетам, от 65 до 80% останется», — уверен депутат.

Сколько теперь в России будет «целевиков» — установит правительство при помощи специальных квот на дефицитные для страны и регионов специальности.

Изменения в законодательстве первыми почувствуют абитуриенты 2019 года. На тех студентов, которые уже учатся в вузах и колледжах по договорам о «целевом приеме» и «целевом обучении», новый закон распространяться не будет.