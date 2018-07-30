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Представители ООН по делам беженцев участвуют в переговорах по Сирии в Сочи
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    Представители ООН по делам беженцев участвуют в переговорах по Сирии в Сочи

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    Представители ООН по делам беженцев участвуют в переговорах по Сирии в Сочи

    Сочи, 30 июля. Представители Управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев прибыли в Сочи для участия в Международной встрече по Сирии.

    На Международную встречу по Сирии в Сочи прибыли два представителя Управления верховного комиссариата ООН, один из которых также представляет департамент комиссариата по международной защите и департамент Ближнего Востока и Северной Африки. Делегацию возглавил старший сотрудник Управления верховного комиссара по защите беженцев Гренни О'Хара.

    Напомним, сегодня в Сочи проходит десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в «астанинском» формате, который будет продолжаться два дня. В переговорах примут участие представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция), а также делегации ООН, правительства Сирии и сирийской оппозиции.

    Автор: Артем Никулин
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