Стали известны мотивы напавшего на полицейского в Москве

Москва, 30 июля. Подросток, напавший на полицейского в Москве, объяснил свои действия личной неприязнью.

По словам представителей ГУ СК РФ по Москве, подозреваемый совершил нападение из-за внезапно возникших неприязненных отношений к полицейскому. Об этом он сообщил во время допроса. В СК РФ будут ходатайствовать об аресте подростка. Следователи хотят отправить его на психиатрическую экспертизу.

Как ранее сообщало Ura.Ru, инцидент произошел 29 июля около дома №33 по улице 1-я Брестская возле посольства Словакии в Москве. Подозреваемый несколько раз ударил полицейского острым предметом, а затем скрылся. Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись нападения. Вскоре подростка задержали.