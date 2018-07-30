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Стали известны мотивы напавшего на полицейского в Москве
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    Стали известны мотивы напавшего на полицейского в Москве

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    Стали известны мотивы напавшего на полицейского в Москве

    Москва, 30 июля. Подросток, напавший на полицейского в Москве, объяснил свои действия личной неприязнью.

    По словам представителей ГУ СК РФ по Москве, подозреваемый совершил нападение из-за внезапно возникших неприязненных отношений к полицейскому. Об этом он сообщил во время допроса. В СК РФ будут ходатайствовать об аресте подростка. Следователи хотят отправить его на психиатрическую экспертизу.

    Как ранее сообщало Ura.Ru, инцидент произошел 29 июля около дома №33 по улице 1-я Брестская возле посольства Словакии в Москве. Подозреваемый несколько раз ударил полицейского острым предметом, а затем скрылся. Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись нападения. Вскоре подростка задержали.

    Автор: Денис Коробейников
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