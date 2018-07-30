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«Встретил с белыми розами»: Захарова рассказала о влюбившемся в ее песню поклоннике
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    «Встретил с белыми розами»: Захарова рассказала о влюбившемся в ее песню поклоннике

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    «Встретил с белыми розами»: Захарова рассказала о влюбившемся в ее песню поклоннике

    Москва, 30 июля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о букете цветов от поклонника, которому очень понравилась песня Кати Лель «Сполна», написанная в соавторстве с дипломатом.

    «Да, это было так, мне самой это было удивительно. Я приехала на работу, и этот человек у входа… С белыми розами… Сказал «спасибо большое за песню», и это было очень трогательно», — рассказала официальный представитель МИД России в интервью телеканалу «360».

    Захарова отметила, что композиция в соавторстве с Лель не стала для нее первым опытом написания текста для песни. 

    «Это уже не первая песня: до этого были и Наргиз, и Александр Коган…» — сказала дипломат.

    Напомним, в воскресенье Захарова опубликовала в Facebook сообщение, в котором рассказала, как познакомилась с Катей Лель и, вдохновившись общением с ней, написала текст песни «Сполна».

    Автор: Федор Веснин
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