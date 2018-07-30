Tesla разработала лимитированную серию досок для серфингистов

Нью-Йорк, 30 июля. Американская компания Tesla неожиданно для всех анонсировала выпуск лимитированной серии досок для занятий серфингом.

На официальном сайте Tesla пока не появилось информации о новинке, однако пользователи Сети сообщили, что им удалось сохранить страницу с данными о новом товаре, передает «ФедералПресс». По предварительным данным, цена на доски будет начинаться от полутора тысяч долларов.

Покрытие новинки сделали из того же материала, который используется в производстве электрокаров компании, пишет News.ru. Производитель отметил, что серфингисты легко смогут разместить приспособление как внутри, так и снаружи Tesla Model S, X и 3.

Ранее в Сети появились первые фотографии передней и задней панелей смартфона от американской компании Tesla, основателем которой является Илон Маск, напоминает URA.RU. Согласно имеющимся данным, в скором времени появится более детальная информация о гаджете: параметры смартфона, дата старта продаж и примерная стоимость.