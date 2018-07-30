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Tesla разработала лимитированную серию досок для серфингистов
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    Tesla разработала лимитированную серию досок для серфингистов

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    Tesla разработала лимитированную серию досок для серфингистов

    Нью-Йорк, 30 июля. Американская компания Tesla неожиданно для всех анонсировала выпуск лимитированной серии досок для занятий серфингом.

    На официальном сайте Tesla пока не появилось информации о новинке, однако пользователи Сети сообщили, что им удалось сохранить страницу с данными о новом товаре, передает «ФедералПресс». По предварительным данным, цена на доски будет начинаться от полутора тысяч долларов.

    Tesla разработала лимитированную серию досок для серфингистов

    Покрытие новинки сделали из того же материала, который используется в производстве электрокаров компании, пишет News.ru. Производитель отметил, что серфингисты легко смогут разместить приспособление как внутри, так и снаружи Tesla Model S, X и 3.

    Ранее в Сети появились первые фотографии передней и задней панелей смартфона от американской компании Tesla, основателем которой является Илон Маск, напоминает URA.RU. Согласно имеющимся данным, в скором времени появится более детальная информация о гаджете: параметры смартфона, дата старта продаж и примерная стоимость.

    Автор: Екатерина Кухарева
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