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Любовь к языку надо прививать добрыми делами: Азаров ответил Ницой на «украинизацию» вожатых
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    Любовь к языку надо прививать добрыми делами: Азаров ответил Ницой на «украинизацию» вожатых

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    Любовь к языку надо прививать добрыми делами: Азаров ответил Ницой на «украинизацию» вожатых

    Москва, 30 июля. Четвертый премьер-министр Украины Николай Азаров отреагировал на новость о том, как скандальная киевская писательница Лариса Ницой штрафовала вожатых в детском лагере за разговоры на русском языке. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    Украинский политик констатировал провал акции Ницой, отметив, что у националистки не получилось запугать вожатых в детском лагере, невзирая на введенные штрафные санкции.

    «Когда уже такие «патриоты», как Ницой, Фарион и иже с ними поймут, что страхом и наказанием невозможно добиться поставленной цели? Что любовь к языку необходимо прививать добрыми делами, а не запретами и агрессией?» — написал Азаров.

    Накануне Ницой рассказала, как заставляла вожатых в карпатском детском лагере разговаривать на украинском языке. Опальная писательница сообщила, что штрафовала тех педагогов, которые нарушали запрет и разговаривали с детьми по-русски. В результате штрафов, по ее словам, каждый из педагогов терял по 500-600 гривен к заработной плате.

    «За каждую русскоязычную ситуацию с детьми с вашей стороны вы будете оштрафованы на 50 грн», — вспоминала она.

    Киевская писательница ранее возмутилась количеству русскоговорящих в Киеве.

    Автор: Дана Балан
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