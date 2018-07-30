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ЛНР сообщила о подготовке ВСУ провокаций в Донбассе
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    ЛНР сообщила о подготовке ВСУ провокаций в Донбассе

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    ЛНР сообщила о подготовке ВСУ провокаций в Донбассе

    Луганск, 30 июля. ВСУ готовят провокации с применением крупнокалиберной артиллерии вблизи линии соприкосновения в Донбассе, сообщает Луганский информационный центр.

    По словам начальника пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Якова Осадчего, на территории бывшего колбасного завода в районе Половинкино ВСУ проводят мероприятия по формированию складов ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в расположенных вблизи линии боевого соприкосновения подразделениях ВСУ ведутся мероприятия по выявлению объектов для огневого поражения. 

    Осадчий также отметил, что военные 53-й бригады ВСУ проводят воздушную разведку позиций Народной милиции с использованием беспилотников, что запрещено минскими договоренностями.

    «В связи с вышеизложенным с высокой степенью вероятности возможны провокации со стороны ВСУ с применением крупнокалиберной артиллерии», – добавил он.

    Напомним, ранее ЛНР призвала Международный Комитет Красного Креста (МККК) содействовать перезахоронению останков украинских военных, погибших в период 2014-2015 годов. 

    Автор: Тимур Румянцев
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