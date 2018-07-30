ЛНР сообщила о подготовке ВСУ провокаций в Донбассе

Луганск, 30 июля. ВСУ готовят провокации с применением крупнокалиберной артиллерии вблизи линии соприкосновения в Донбассе, сообщает Луганский информационный центр.

По словам начальника пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Якова Осадчего, на территории бывшего колбасного завода в районе Половинкино ВСУ проводят мероприятия по формированию складов ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в расположенных вблизи линии боевого соприкосновения подразделениях ВСУ ведутся мероприятия по выявлению объектов для огневого поражения.

Осадчий также отметил, что военные 53-й бригады ВСУ проводят воздушную разведку позиций Народной милиции с использованием беспилотников, что запрещено минскими договоренностями.

«В связи с вышеизложенным с высокой степенью вероятности возможны провокации со стороны ВСУ с применением крупнокалиберной артиллерии», – добавил он.

Напомним, ранее ЛНР призвала Международный Комитет Красного Креста (МККК) содействовать перезахоронению останков украинских военных, погибших в период 2014-2015 годов.