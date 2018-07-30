Верховный суд Украины запретил передавать дело о госизмене Януковича в другой суд

Киев, 30 июля. Верховный суд Украины запретил изменять подсудность дела о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом в понедельник рассказал адвокат Януковича Игорь Федоренко, который ходатайствовал об изменении подсудности дела.

«Нам отказали и сообщили, что в случае, если основанием для изменения подсудности есть нарушения процессуального законодательства судом, есть другой порядок решения этого вопроса», — отметил он.

Адвокат также добавил, что сторона защиты будет добиваться, чтобы дело было возвращено к стадии допроса свидетелей.

Ранее Облонский районный суд Киева объявил перерыв в процессе, поскольку адвокаты не явились на заседание. Суд также отказал защите в допросе 252 свидетелей. Напомним, что дело о госизмене Януковича рассматривается с июня 2017 года. Украинская прокуратура требует приговорить бывшего президента к пожизненному заключению.