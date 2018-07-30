Меню
Украина
Верховный суд Украины запретил передавать дело о госизмене Януковича в другой суд
Общество
Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой
Следующая новость
Загрузка...

    Верховный суд Украины запретил передавать дело о госизмене Януковича в другой суд

    110

    Верховный суд Украины запретил передавать дело о госизмене Януковича в другой суд

    Киев, 30 июля. Верховный суд Украины запретил изменять подсудность дела о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом в понедельник рассказал адвокат Януковича Игорь Федоренко, который ходатайствовал об изменении подсудности дела.

    «Нам отказали  и сообщили, что в случае, если основанием для изменения подсудности есть нарушения процессуального законодательства судом, есть другой порядок решения этого вопроса», — отметил он.

    Адвокат также добавил, что сторона защиты будет добиваться, чтобы дело было возвращено к стадии допроса свидетелей.

    Ранее Облонский районный суд Киева объявил перерыв в процессе, поскольку адвокаты не явились на заседание. Суд также отказал защите в допросе 252 свидетелей. Напомним, что дело о госизмене Януковича рассматривается с июня 2017 года. Украинская прокуратура требует приговорить бывшего президента к пожизненному заключению.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.