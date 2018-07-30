Дочь Якубовича рассказала, почему не хочет работать на Первом канале
Москва, 30 июля. 20-летняя дочь известного телеведущего Леонида Якубовича Варвара призналась, что не хочет работать на Первом канале.
Варвара Видо учится в МГИМО и проходит практику в ТАСС. Однако девушка признается, что пошла на факультет международных отношений по совету отца и не очень довольна выбором.
«Папа уже много чего насоветовал, — констатирует она. — Благодаря ему учусь там, где не очень нравится».
Девушка отметила, что если бы у нее была возможность вернуть время назад, то она отдала бы предпочтение журналистике, передает «Дни.ру». При этом возможность работать на телевидении она отвергла.
«Да, там есть работа, но далеко не всегда интересная, — приводит ее слова StarHit. — Например, на Первом канале не нравится атмосфера. А для меня важно чувствовать себя комфортно в коллективе».