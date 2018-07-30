Дочь Якубовича рассказала, почему не хочет работать на Первом канале

Москва, 30 июля. 20-летняя дочь известного телеведущего Леонида Якубовича Варвара призналась, что не хочет работать на Первом канале.

Варвара Видо учится в МГИМО и проходит практику в ТАСС. Однако девушка признается, что пошла на факультет международных отношений по совету отца и не очень довольна выбором.

«Папа уже много чего насоветовал, — констатирует она. — Благодаря ему учусь там, где не очень нравится».

Девушка отметила, что если бы у нее была возможность вернуть время назад, то она отдала бы предпочтение журналистике, передает «Дни.ру». При этом возможность работать на телевидении она отвергла.