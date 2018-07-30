Многодетные семьи Пермского края выступили против губернатора, не выполнившего указ президента

В Пермском крае местные жители обратились в генеральную прокуратуру РФ с требованием провести проверку по факту невыполнения указов президента по поддержке многодетных семей. Пособие, выделяемое семьям, у которых появился третий ребенок, выплачивалось в регионе в 2013–2015 годах. В дальнейшем выплаты без предупреждения прекратились.

В конце 2017 года правительством РФ был утвержден перечень субъектов с упавшей демографией, в который вошел Пермский край, в отношении которых будет осуществляться софинансирование из федерального бюджета. На данный момент Пермский край так и не ввел положенные по президентскому указу с 1 января выплаты семьям. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Ладно бы там какую-то часть недоработали. А тут совсем не выполняют»

Инициативная группа жителей Пермского края в своем обращении в Генпрокуратуру потребовали привлечь к ответственности правительство Пермского края, в частности, министра соцразвития Пермского края Павла Фокина и главу региона Максима Решетникова за неисполнение законов, поручений и указов президента. Кроме того, многодетные семьи попросили провести проверку законности действий правительства в связи с нарушением прав детей и родителей, а также признать право детей Пермского края, рожденных в 2015–2017 годах, кому на момент действия выплат не исполнилось трех лет, на получение положенной по закону денежной выплаты.

По словам многодетного отца Петра Морозова, чей третий ребенок родился в марте 2018 года, действующая в данный момент в регионе программа поддержки многодетных малоимущих семей — вне всякой критики. Если сложить выплаты, то в месяц получается где-то 2500-3000 рублей на семью. В это входит компенсация услуг ЖКХ, бесплатные завтраки, школьная форма и другие льготы, а также отмена транспортного налога, — что очень сомнительно, так как не у каждой малоимущей семьи есть транспорт. В непростой ситуации сейчас эти компенсации — крохи, резюмирует многодетный отец.

«С недавнего времени я стал многодетным отцом. Соответственно, озаботился положением с соцзащитой в Пермском крае. Пришлось идти и ставить на учет ребенка. У нас с женой есть общий знакомый, тоже многодетная мама. В разговоре зашла речь об указе президента по поддержке многодетных семей на уровне страны. Но в нашем регионе это не выполняется. Ладно бы там какую-то часть недоработали. А тут совсем не выполняют, — рассказал Петр Морозов.

В мае сходил на прием к заместителю министра по социальному развитию Пермского края. Но вразумительного ответа не добился. Хотя я задавал всего лишь один вопрос, почему не исполняется указ президента. За целый час мне рассказали о первых детях, вторых, бизнес-проектах. Я уже перебил замминистра, уточнил про третьего ребенка, но не добился ответа».

Петр также обратился в администрацию президента, где ему на личном приеме продублировали тот же самый ответ местной власти. Недовольные положением в крае многодетные семьи собрались в инициативную группу и решили обратиться в правоохранительные органы.

«Мы обращались в краевую прокуратуру. Порядка 400 человек просили провести проверку по поводу выполнения указов президента и законности действий. В ответ нам пришло сообщение, что жалобы направлены в министерство социального развития. На кого мы жаловались, тому и отправили, чтобы они сами с собой разобрались, наверное», — сделал вывод Петр Морозов.

Члены инициативной группы указывают также в своем обращении на нарушения статьи 10 Федерального закона №2202-1 «О прокуратуре РФ», которая запрещает пересылку жалобы в орган или должностному лицу, решения, либо действия которых обжалуются. Жалобу на действия министерства социального развития Пермского края от 29 мая направили для решения в это же ведомство.

Некоторые жители Пермского края, устав от бездействия регионального правительства, самостоятельно обращаются в суд за положенной им компенсацией. Так, многодетная мать Вера Запиляй обратилась в Александровский городской суд с исковым заявлением к территориальному управлению министерства социального развития по Александровскому и Кизеловскому районам. 13 июня 2018 года суд встал на сторону ответчика и вынес решение об отказе в исковых требованиях.

«Я обратилась с исковым заявлением в Александровский городской суд о взыскании выплату на третьего ребенка с 1 января до достижения возраста трех лет, за 4,5 месяца, — рассказала Вера Запиляй. — В процессе мне практически не задавали вопросов. Со стороны ответчика были представлены два отзыва на местные законы. Законы о внесении изменений в этот закон судья не рассматривала. На меня еще было давление с работы. Из министерства социальной защиты позвонили моему работодателю и просили принять соответствующие меры».

Многодетная мать решила оспорить данное решение и уже подала апелляцию. На данный момент время рассмотрения жалобы в Пермском краевом суде еще не назначено.

Счет на проценты

Министерство социального развития Пермского края в своих разъяснениях инициативной группе сообщает, что на данный момент обязательства по предоставлению в рамках указа №606 ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей не установлены. В качестве альтернативы многодетным семьям предусмотрены различные льготы, право поучаствовать в денежных конкурсах «Лучшая многодетная семья», получить награды «Родительская слава» и «За достойное воспитание детей». Кроме того, в ответе ведомства отметили, что поддержка многодетных семей является одной из основных задач региональной семейной политики.

18 мая 2018 года активисты получили ответ от управления президента РФ по работе с обращениями граждан, благодаря которому местные жители еще раз убедились в нежелании нынешних руководителей региона исполнять федеральные указы. По информации ведомства, демографическая ситуация в Пермском крае с 2018 года соответствует критериям включения в перечень для финансирования расходных обязательств региона, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в отношении детей, родившихся в 2018 году.

Субсидии распределяются в соответствии с приложением к Федеральному закону от 5 декабря 2017 года №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В соответствии с пунктом 11 Правил в 2018 году и последующие годы уровень софинансирования не должен быть установлен выше 50%. Для Пермского края выделение субсидий из федерального бюджета было рассчитано по утвержденной формуле и составило 32%.

В течение 2017 года Минтруд России неоднократно направлял телеграммы в адрес губернатора и министерства социального развития региона с просьбой согласовать расчет потребности в средствах федерального бюджета на ежемесячные выплаты, а также обеспечить принятие региональных правовых актов для регламентации будущих выплат. Однако Пермским краем расчет потребности не был согласован, как и не предоставлены соответствующие правовые акты.

В ответе управления президента РФ по работе с обращениями указано, что [губернатор] Максим Решетников сообщил о том, что реализация денежных выплат за третьего ребенка возможна только при условии софинансирования за счет федеральных средств на уровне 73%. Глава региона связывает необходимость большего участия правительства с сокращением дотаций на выравнивание уровня бюджета Пермского края из федерального бюджета в два раза с 4,8 млрд рублей до 2,1 млрд рублей.

Министерство финансов РФ в феврале отметило, что консолидированный бюджет Пермского края исполняется устойчиво, налоговые и неналоговые доходы прогнозируются с ростом в 102,4%. По мнению Минфина России, вывод о невозможности предусмотреть необходимый объем средств в бюджете Пермского края на обеспечение ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей представляется некорректным.

Шесть месяцев упорной борьбы

По данным управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, в Пермском крае отмечается тенденция снижения рождаемости. Темпы сокращения числа родившихся в Пермском крае в 2017 году и в январе-марте 2018 года выше, чем в Российской Федерации в целом и в Приволжском федеральном округе в частности.

Как отметили в ведомстве, с февраля 2018 года в министерство труда и социальной защиты РФ поступило 56 обращений граждан по вопросу предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в Пермском крае. Минтруд России направил в правительство РФ информационную справку по вопросу предоставления ежемесячной выплаты в Пермском крае.

Поддержали многодетные семьи Пермского края в экспертном совете по актуальным социально-экономическим и научно-техническим проблемам фракции ЛДПР. 31 мая 2018 года на нем выступил представитель инициативной группы. По итогам совета членами Государственной думы было принято решение направить письмо губернатору Пермского края с требованием неукоснительного выполнения майских указов президента Российской Федерации и осуществлением выплаты пособий на третьего и последующих детей, рожденных после 31.12.2012 года, до исполнения им трех лет.

Кроме того, советом был направлен запрос в администрацию президента Российской Федерации о признании некомпетентным губернатора Пермского края Решетникова и увольнении его в отставку за игнорирование проблем многодетных семей, значительное ухудшение демографической ситуации в Пермском крае и саботаж Майских указов президента РФ.

В адрес губернатора Пермского края корреспондентом Федерального агентства новостей был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с предоставлением ежемесячной выплаты многодетным семьям в соответствии с указом президента РФ.

На данное время, по словам членов инициативной группы, проекты нормативных актов по возобновлению с 1 января 2018 года семьям Пермского края выплаты в связи с рождением третьего ребенка в Минтруд РФ до сих пор не поступили, указ президента не исполняется.