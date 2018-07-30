Меню
Общество
Многодетные семьи Пермского края выступили против губернатора, не выполнившего указ президента
Общество
Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой
Следующая новость
Загрузка...

    Многодетные семьи Пермского края выступили против губернатора, не выполнившего указ президента

    59

    Многодетные семьи Пермского края выступили против губернатора, не выполнившего указ президента

    В Пермском крае местные жители обратились в генеральную прокуратуру РФ с требованием провести проверку по факту невыполнения указов президента по поддержке многодетных семей. Пособие, выделяемое семьям, у которых появился третий ребенок, выплачивалось в регионе в 2013–2015 годах. В дальнейшем выплаты без предупреждения прекратились.

    В конце 2017 года правительством РФ был утвержден перечень субъектов с упавшей демографией, в который вошел Пермский край, в отношении которых будет осуществляться софинансирование из федерального бюджета. На данный момент Пермский край так и не ввел положенные по президентскому указу с 1 января выплаты семьям. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Ладно бы там какую-то часть недоработали. А тут совсем не выполняют»

    Инициативная группа жителей Пермского края в своем обращении в Генпрокуратуру потребовали привлечь к ответственности правительство Пермского края, в частности, министра соцразвития Пермского края Павла Фокина и главу региона Максима Решетникова за неисполнение законов, поручений и указов президента. Кроме того, многодетные семьи попросили провести проверку законности действий правительства в связи с нарушением прав детей и родителей, а также признать право детей Пермского края, рожденных в 2015–2017 годах, кому на момент действия выплат не исполнилось трех лет, на получение положенной по закону денежной выплаты.

    Многодетные семьи Пермского края выступили против губернатора, не выполнившего указ президента

    По словам многодетного отца Петра Морозова, чей третий ребенок родился в марте 2018 года, действующая в данный момент в регионе программа поддержки многодетных малоимущих семей — вне всякой критики. Если сложить выплаты, то в месяц получается где-то 2500-3000 рублей на семью. В это входит компенсация услуг ЖКХ, бесплатные завтраки, школьная форма и другие льготы, а также отмена транспортного налога, — что очень сомнительно, так как не у каждой малоимущей семьи есть транспорт. В непростой ситуации сейчас эти компенсации — крохи, резюмирует многодетный отец.

    «С недавнего времени я стал многодетным отцом. Соответственно, озаботился положением с соцзащитой в Пермском крае. Пришлось идти и ставить на учет ребенка. У нас с женой есть общий знакомый, тоже многодетная мама. В разговоре зашла речь об указе президента по поддержке многодетных семей на уровне страны. Но в нашем регионе это не выполняется. Ладно бы там какую-то часть недоработали. А тут совсем не выполняют, — рассказал Петр Морозов.

    В мае сходил на прием к заместителю министра по социальному развитию Пермского края. Но вразумительного ответа не добился. Хотя я задавал всего лишь один вопрос, почему не исполняется указ президента. За целый час мне рассказали о первых детях, вторых, бизнес-проектах. Я уже перебил замминистра, уточнил про третьего ребенка, но не добился ответа».

    Многодетные семьи Пермского края выступили против губернатора, не выполнившего указ президента

    Петр также обратился в администрацию президента, где ему на личном приеме продублировали тот же самый ответ местной власти. Недовольные положением в крае многодетные семьи собрались в инициативную группу и решили обратиться в правоохранительные органы.

    «Мы обращались в краевую прокуратуру. Порядка 400 человек просили провести проверку по поводу выполнения указов президента и законности действий. В ответ нам пришло сообщение, что жалобы направлены в министерство социального развития. На кого мы жаловались, тому и отправили, чтобы они сами с собой разобрались, наверное», — сделал вывод Петр Морозов.

    Многодетные семьи Пермского края выступили против губернатора, не выполнившего указ президента

    Члены инициативной группы указывают также в своем обращении на нарушения статьи 10 Федерального закона №2202-1 «О прокуратуре РФ», которая запрещает пересылку жалобы в орган или должностному лицу, решения, либо действия которых обжалуются. Жалобу на действия министерства социального развития Пермского края от 29 мая направили для решения в это же ведомство.

    Некоторые жители Пермского края, устав от бездействия регионального правительства, самостоятельно обращаются в суд за положенной им компенсацией. Так, многодетная мать Вера Запиляй обратилась в Александровский городской суд с исковым заявлением к территориальному управлению министерства социального развития по Александровскому и Кизеловскому районам. 13 июня 2018 года суд встал на сторону ответчика и вынес решение об отказе в исковых требованиях.

    «Я обратилась с исковым заявлением в Александровский городской суд о взыскании выплату на третьего ребенка с 1 января до достижения возраста трех лет, за 4,5 месяца, — рассказала Вера Запиляй. — В процессе мне практически не задавали вопросов. Со стороны ответчика были представлены два отзыва на местные законы. Законы о внесении изменений в этот закон судья не рассматривала. На меня еще было давление с работы. Из министерства социальной защиты позвонили моему работодателю и просили принять соответствующие меры».

    Многодетная мать решила оспорить данное решение и уже подала апелляцию. На данный момент время рассмотрения жалобы в Пермском краевом суде еще не назначено.

    Счет на проценты

    Министерство социального развития Пермского края в своих разъяснениях инициативной группе сообщает, что на данный момент обязательства по предоставлению в рамках указа №606 ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей не установлены. В качестве альтернативы многодетным семьям предусмотрены различные льготы, право поучаствовать в денежных конкурсах «Лучшая многодетная семья», получить награды «Родительская слава» и «За достойное воспитание детей». Кроме того, в ответе ведомства отметили, что поддержка многодетных семей является одной из основных задач региональной семейной политики.

    18 мая 2018 года активисты получили ответ от управления президента РФ по работе с обращениями граждан, благодаря которому местные жители еще раз убедились в нежелании нынешних руководителей региона исполнять федеральные указы. По информации ведомства, демографическая ситуация в Пермском крае с 2018 года соответствует критериям включения в перечень для финансирования расходных обязательств региона, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в отношении детей, родившихся в 2018 году.

    Субсидии распределяются в соответствии с приложением к Федеральному закону от 5 декабря 2017 года №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В соответствии с пунктом 11 Правил в 2018 году и последующие годы уровень софинансирования не должен быть установлен выше 50%. Для Пермского края выделение субсидий из федерального бюджета было рассчитано по утвержденной формуле и составило 32%.

    В течение 2017 года Минтруд России неоднократно направлял телеграммы в адрес губернатора и министерства социального развития региона с просьбой согласовать расчет потребности в средствах федерального бюджета на ежемесячные выплаты, а также обеспечить принятие региональных правовых актов для регламентации будущих выплат. Однако Пермским краем расчет потребности не был согласован, как и не предоставлены соответствующие правовые акты.

    В ответе управления президента РФ по работе с обращениями указано, что [губернатор] Максим Решетников сообщил о том, что реализация денежных выплат за третьего ребенка возможна только при условии софинансирования за счет федеральных средств на уровне 73%. Глава региона связывает необходимость большего участия правительства с сокращением дотаций на выравнивание уровня бюджета Пермского края из федерального бюджета в два раза с 4,8 млрд рублей до 2,1 млрд рублей.

    Многодетные семьи Пермского края выступили против губернатора, не выполнившего указ президента

    Министерство финансов РФ в феврале отметило, что консолидированный бюджет Пермского края исполняется устойчиво, налоговые и неналоговые доходы прогнозируются с ростом в 102,4%. По мнению Минфина России, вывод о невозможности предусмотреть необходимый объем средств в бюджете Пермского края на обеспечение ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей представляется некорректным.

    Шесть месяцев упорной борьбы

    По данным управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, в Пермском крае отмечается тенденция снижения рождаемости. Темпы сокращения числа родившихся в Пермском крае в 2017 году и в январе-марте 2018 года выше, чем в Российской Федерации в целом и в Приволжском федеральном округе в частности.

    Как отметили в ведомстве, с февраля 2018 года в министерство труда и социальной защиты РФ поступило 56 обращений граждан по вопросу предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в Пермском крае. Минтруд России направил в правительство РФ информационную справку по вопросу предоставления ежемесячной выплаты в Пермском крае.

    Многодетные семьи Пермского края выступили против губернатора, не выполнившего указ президента

    Поддержали многодетные семьи Пермского края в экспертном совете по актуальным социально-экономическим и научно-техническим проблемам фракции ЛДПР. 31 мая 2018 года на нем выступил представитель инициативной группы. По итогам совета членами Государственной думы было принято решение направить письмо губернатору Пермского края с требованием неукоснительного выполнения майских указов президента Российской Федерации и осуществлением выплаты пособий на третьего и последующих детей, рожденных после 31.12.2012 года, до исполнения им трех лет.

    Кроме того, советом был направлен запрос в администрацию президента Российской Федерации о признании некомпетентным губернатора Пермского края Решетникова и увольнении его в отставку за игнорирование проблем многодетных семей, значительное ухудшение демографической ситуации в Пермском крае и саботаж Майских указов президента РФ.

    В адрес губернатора Пермского края корреспондентом Федерального агентства новостей был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с предоставлением ежемесячной выплаты многодетным семьям в соответствии с указом президента РФ.

    На данное время, по словам членов инициативной группы, проекты нормативных актов по возобновлению с 1 января 2018 года семьям Пермского края выплаты в связи с рождением третьего ребенка в Минтруд РФ до сих пор не поступили, указ президента не исполняется.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.