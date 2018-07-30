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«Предпочитаю выбивать зубы»: Хирург рассказал, как нокаутировал журналиста Доренко
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    «Предпочитаю выбивать зубы»: Хирург рассказал, как нокаутировал журналиста Доренко

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    «Предпочитаю выбивать зубы»: Хирург рассказал, как нокаутировал журналиста Доренко

    Москва, 30 июля. Один из самых известных байкеров России, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов рассказал о конфликте с журналистом Сергеем Доренко. По словам Хирурга, оскорбления в адрес байкеров закончились для телеведущего нокаутом.

    «Есть люди, с которыми я предпочитаю не разговаривать, а выбивать зубы. Доренко к таким и принадлежит…» — объяснил Хирург в эфире НСН.

    Он отметил, что не пытался специально разыскать Доренко, однако, случайно встретив того в Кремле, припомнил журналисту оскорбления в адрес «Ночных волков». По информации HCH, свидетели нокаута нашлись, а сам инцидент, кстати, произошел достаточно давно — в ноябре 2014 года.

    Автор: Федор Веснин
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