Москва, 30 июля. Госпереворот на Украине произошел, поскольку лидеры Майдана не смогли простить экс-президенту Виктору Януковичу его решение отложить подписание соглашения о Евроинтеграции. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов».

По его словам, российская сторона попросила Киев проверить, нет ли в готовящемся соглашении об ассоциации с Евросоюзом чего-то, что могло бы повлиять на условия свободной торговли СНГ. В случае взаимной отмены пошлин на ввоз товаров между Киевом и ЕС, России пришлось бы отменить свободную торговлю с Украиной, чтобы защитить своих производителей.

Янукович решил повременить с соглашением, чтобы более тщательно обдумать подобные нюансы. Это и стало поводом для восстания.