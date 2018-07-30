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Лавров объяснил, почему лидеры Майдана ополчились на Януковича
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    Лавров объяснил, почему лидеры Майдана ополчились на Януковича

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    Лавров объяснил, почему лидеры Майдана ополчились на Януковича

    Москва, 30 июля. Госпереворот на Украине произошел, поскольку лидеры Майдана не смогли простить экс-президенту Виктору Януковичу его решение отложить подписание соглашения о Евроинтеграции. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов».

    По его словам, российская сторона попросила Киев проверить, нет ли в готовящемся соглашении об ассоциации с Евросоюзом чего-то, что могло бы повлиять на условия свободной торговли СНГ. В случае взаимной отмены пошлин на ввоз товаров между Киевом и ЕС, России пришлось бы отменить свободную торговлю с Украиной, чтобы защитить своих производителей.

    Янукович решил повременить с соглашением, чтобы более тщательно обдумать подобные нюансы. Это и стало поводом для восстания.

    «Он не то, чтобы отменил это подписание, а попросил его отложить. И этого ему не простили, и именно это послужило причиной взрыва народного гнева, который мы наблюдали на площади Майдан и который активно поощрялся и европейцами, и американцами», — отметил Лавров.

    Автор: Антон Соколов
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