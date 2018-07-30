Пьяный командир ВСУ устроил самосуд над контрактником, застрелившим двух сослуживцев

Луганск, 30 июля. Лейтенант ВСУ в состоянии алкогольного опьянения застрелил контрактника, который ранее убил двух сослуживцев. Об этом сообщает в понедельник Луганский информационный центр.

Согласно приведенным данным, пьяный лейтенант 53-й бригады ВСУ решил «восстановить справедливость» и отомстить за своих бойцов, которых ранее убил из-за регулярных издевательств контрактник из Луганской области. Злоупотребив спиртным, лейтенант устроил самосуд, расстреляв контрактника.

По данным пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики, к убитому сослуживцы относились враждебно.

Напомним, ранее сообщалось, что командир данной бригады ВСУ славится своим халатным отношением к исполнению возложенных на него обязанностей, в результате чего в рядах ВСУ процветает пьянство.