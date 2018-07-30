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Верховный комиссар ООН по делам беженцев не приехал в Сочи на переговоры по Сирии
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    Верховный комиссар ООН по делам беженцев не приехал в Сочи на переговоры по Сирии

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    Верховный комиссар ООН по делам беженцев не приехал в Сочи на переговоры по Сирии

    Сочи, 30 июля. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди не смог приехать на Международную встречу по Сирии в Сочи. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев на встрече в Сочи будет представлено на уровне старшего сотрудника организации Гренни О'Хара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на  источник, близкий к переговорам.

    По данным источника, Филиппо Гранди не смог приехать в Сочи, поэтому его на встрече будет представлять старший сотрудник Управления верховного комиссара по защите беженцев Гренни О'Хара.

    Напомним, 30 июля в Сочи стартовала Международная встреча высокого уровня по Сирии. Главными темами переговоров являются формирование конституционного комитета Сирии, возвращение беженцев, а также борьба с террористическими группировками.

    Автор: Артем Никулин
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