Верховный комиссар ООН по делам беженцев не приехал в Сочи на переговоры по Сирии

Сочи, 30 июля. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди не смог приехать на Международную встречу по Сирии в Сочи. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев на встрече в Сочи будет представлено на уровне старшего сотрудника организации Гренни О'Хара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По данным источника, Филиппо Гранди не смог приехать в Сочи, поэтому его на встрече будет представлять старший сотрудник Управления верховного комиссара по защите беженцев Гренни О'Хара.

Напомним, 30 июля в Сочи стартовала Международная встреча высокого уровня по Сирии. Главными темами переговоров являются формирование конституционного комитета Сирии, возвращение беженцев, а также борьба с террористическими группировками.