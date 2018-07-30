Лавров объяснил, почему Запад не может признать свою ошибку в отношении Порошенко
Владимир, 30 июля. Западные власти вложили слишком большие капиталы в украинскую власть, поэтому, даже осознав, что Петр Порошенко недоговороспособен по целому ряду направлений, не могут признать, что были не правы, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, «недоговороспособность» Порошенко Запад видит и в проведении реформ, которые требует от него Международный валютный фонд, и выполнении минских соглашений по Донбассу, и в вопросах контроля националистов и радикалов на Украине.
«Но единожды сказав, что это победа демократии, заявив о том, что выполнять минские договоренности должна Россия, вложив такой политический, не говоря уже о финансовом капитале, в украинские власти, Запад уже не может без потери лица, как ему кажется, сказать, что он был не прав», — сказал он, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме».