Российские СМИ начнут штрафовать за отсутствие возрастной маркировки видеоконтента
Москва, 30 июля. Российский президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за отсутствие возрастной маркировки видеоконтента СМИ. Данный законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно поправкам в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью», отсутствие маркировки влечет административный штраф от 3 тысяч до 7 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц.
Отметим, если распространитель или производитель контента заключил гражданско-правовой договор с лицом, предоставившим контент, то административная ответственность будет возлагаться на последнего.