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Захватившим власть в Киеве не удастся вбить клин между РФ и Украиной — Лавров
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    Захватившим власть в Киеве не удастся вбить клин между РФ и Украиной — Лавров

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    Захватившим власть в Киеве не удастся вбить клин между РФ и Украиной — Лавров

    Москва, 30 июля. Киевским властям не удастся вбить клин между народами России и Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    В ходе выступления на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» ​​глава МИД РФ отметил, что большинство граждан Украины понимают всю нелепость и комичность сложившейся ситуации в отношениях двух государств, которая произошла в результате идеологического воздействия киевских властей на украинское население.

    «Мы хотим с украинцами быть друзьями», — подчеркнул Лавров.

    По словам министра, тот факт, что не один миллион украинцев ежегодно отдыхает на территории Крыма, является свидетельством того, что у Киева не получится разжечь конфликт между народами двух стран. Лавров добавил, что чем скорее украинский народ «разоблачит временщиков типа тех, кто захватил незаконно власть в Киеве», тем полезнее будет для самих граждан Украины и для отношений с Россией.

    Ранее стало известно, что на Украине появились билборды, высмеивающие граждан, отдыхающих на Крымском полуострове.

    Напомним, нападки Киева на Москву начались после возвращения Крыма и обострения ситуации в Донбассе в 2014 году. Российская сторона неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности украинских заявлений ввиду того, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем согласно Уставу ООН, а Донбассу российская сторона помогает лишь гуманитарной помощью и стремится к мирному разрешению конфликта.

    Автор: Екатерина Кухарева
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