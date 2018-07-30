Сирия новости 30 июля 16.30: курды арестовали мирного жителя Ракки, в Даръа ликвидировано восемь боевиков ИГ

Сирия, 30 июля. Курды арестовали гражданского в Ракке, в Даръа ликвидировано восемь террористов ИГ1, под огнем боевиков в Алеппо погибло два человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ поселение в Даръа, атакуют «Джебхат ан-Нусру»1 в Хаме.

«Исламское государство»1: потеряло не менее восьми боевиков в Даръа.

«Сирийская свободная армия» (ССА): грабит дома мирных жителей Алеппо.

Курды: продолжают арестовывать жителей Дейр-эз-Зора, потеряли одного боевика убитым и одного раненным в Ракке.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al-Manar News пишет, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) вломились в несколько домов в поселении Кибар к востоку от Африна. Радикальные исламисты украли ценные вещи, а также арестовали несколько человек.

Джихадисты вновь открыли огонь по административному центру провинции Алеппо, передает военный источник в Telegram (@hosienmortadapressnew). По сведениям автора публикации, в результате обстрела погибло два мирных жителя квартала Аль-Хамдания, еще шесть человек получили ранения.

САА обстреливает позиции боевиков в окрестностях поселений Кафр Даиль, Бишнатра и Хор Башкатейн, сообщает Telegram-канал (@dorarsite).

Провинция Дейр-эз-Зор

Ранее сообщалось, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают проводить массовые аресты местного населения захваченных ими районов провинции Дейр-эз-Зор. В связи с этим в регионе фиксируются столкновения между членами курдских отрядов и местными ополченцами. Информационное агентство Al-Manar News пишет, что в результате нападения курдов на деревню Шхиль на юго-востоке провинции погиб гражданский.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Nidalgazaui), что банды ИГИЛ1, скрывающиеся на подконтрольных курдам территориях провинции, предприняли попытку атаковать позиции правительственных сил, однако САА отбила нападение радикалов.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ и других союзных сил продолжает продвигаться на западе провинции Даръа. Военный Telegram-канал (@C_Military1) передает, что правительственные войска САР выбили террористов подконтрольного «Исламскому государству» формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» из населенного пункта Абидин.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что семь радикалов ИГ пытались сбежать с территории региона, однако попали под обстрел артиллерии армии САР и были ликвидированы. Также в районе бассейна реки Ярмук был уничтожен высокопоставленный член ИГИЛ. Об этом сообщает местный источник в Twitter (@ Arti_Digital).

Провинция Ракка

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) арестовали мирного жителя деревни Хамам аль-Туркуман, передает информационное агентство Al-Manar News. Причины взятия гражданского под стражу не были озвучены.

Неизвестные обстреляли автомобиль «демократических сил» в районе населенного пункта Аль-Акирши в восточном пригороде Ракки. В результате нападения командир SDF получил тяжелые ранения, а его помощник, также находившийся в машине, был убит. Напомним, на территории региона участились случаи атак членов местного ополчения на позиции курдских отрядов. Это вызвано притеснениями населения провинции со стороны курдов и применением силы для разгона мирных демонстраций.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается операция правительственных войск САР против радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@NationalDefens), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов джихадистов в окрестностях городов Аль-Латамина и Хасрая.

Напомним, накануне члены коалиции «Тахрир аш-Шам» обстреляли жилые кварталы населенного пункта Бридидж, в результате чего погиб ребенок. Кроме того радикалы пытались проникнуть на КПП «Аз-Залакият».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)