Известный онколог «доктор Сома» рассказал о перспективах big data в лечении пациентов в России

Москва, 30 июля. Использование современных баз данных позволит значительно облегчить задачу российским онкологам и поможет не только моментально получать информацию обо всех сопутствующих диагнозах и истории болезни онкопациента, но и выявлять возможные причины возникновения злокачественных новообразований, устанавливать закономерности и использовать статистические данные в работе по профилактике онкологических заболеваний.

Основатель и директор Евразийской федерации онкологии (EAFO) и руководитель Научно-образовательного центра «Евразийская онкологическая программа «ЕАФО» Сомасундарам Субраманиан поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей планами по созданию международной информационной системы с данными обо всех пациентах, когда-либо обращавшихся к врачам.

«Сейчас эра big data, а большие данные должны быть доступными и анализируемыми. В этом будет очень много нюансов в плане сбора персональных данных и тому подобного. Но когда мы до этого дойдем, нам не нужно будет долго искать ответы — несколькими кликами мы будем получать колоссальное количество аналитической информации», — рассказал доктор Субраманиан корреспонденту ФАН.

Сомасундарам Субраманиан, известный в России как «доктор Сома», сам трижды переболел раком — в студенческом возрасте он проживал в Виннице, которая оказалась в зоне повышенной радиации после аварии на Чернобыльской АЭС.

«Доктор Сома» родился в Индии, учился на Украине, но успешным онкологом стал именно в нашей стране. Возможные сроки создания базы данных он пока не называет — создание беспрецедентной хранилища данных предполагает очень большой объем работ. «Доктор Сома» предполагает, что свою лепту внесут молодые специалисты-онкологи, которые сегодня проходят обучение в рамках «Евразийской онкологической программы «ЕАФО».