Лавров объяснил, почему саммит «нормандской четверки» не состоится в ближайшее время

Москва, 30 июля. Условий для проведения новой встречи «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, на высшем уровне пока нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом он рассказал во время выступления перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». По словам Лаврова, это невозможно, так как нет договоренности лидеров. Министр уточнил, что пока не выполнены конкретные договоренности лидеров «нормандской четверки» о населенных пунктах. Речь идет о разведении сил и техники сторон у населенных пунктов Петровское, Золотое и Станица Луганская. В Станице Луганской этого не произошло до сих пор по вине Киева.

В связи с этим проводить очередной саммит будет не очень хорошо для репутации формата. Глава МИД России напомнил, что «формула Штайнмайера» не может быть «положена на бумаге уже два с 2,5 года».

Министр уточнил, что идея проведения саммита «нормандской четверки» высказывалась на прошлой неделе Францией и Германией.