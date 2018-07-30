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Три четверти британцев заявили о недовольстве работой Мэй
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    Три четверти британцев заявили о недовольстве работой Мэй

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    Три четверти британцев заявили о недовольстве работой Мэй

    Лондон, 30 июля. Без малого три четверти британцев выразили неудовлетворение работой премьер-министра Терезы Мэй. Опрос провел канал Sky News.

    О поддержке главы кабмина рассказали 24% респондентов, а вот 74% заявили, что Мэй решительно не справляется со своими обязанностями. В марте довольны работой премьера были более 40% опрошенных, так образом всего за несколько месяцев Мэй лишилась почти 20% сторонников.

    Больше всего вопросов к премьеру, что не удивительно, на тему выхода Великобритании из ЕС, отмечает «Свободная Пресса»

    Напомним, Мэй стала главой британского кабмина в июле позапрошлого года, за несколько недель до этого большинство британцев высказались за разрыв с ЕС на референдуме о членстве Великобритании в Европейском союзе.  

    Автор: Федор Веснин
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