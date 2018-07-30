Три четверти британцев заявили о недовольстве работой Мэй

Лондон, 30 июля. Без малого три четверти британцев выразили неудовлетворение работой премьер-министра Терезы Мэй. Опрос провел канал Sky News.

О поддержке главы кабмина рассказали 24% респондентов, а вот 74% заявили, что Мэй решительно не справляется со своими обязанностями. В марте довольны работой премьера были более 40% опрошенных, так образом всего за несколько месяцев Мэй лишилась почти 20% сторонников.

Больше всего вопросов к премьеру, что не удивительно, на тему выхода Великобритании из ЕС, отмечает «Свободная Пресса».

Напомним, Мэй стала главой британского кабмина в июле позапрошлого года, за несколько недель до этого большинство британцев высказались за разрыв с ЕС на референдуме о членстве Великобритании в Европейском союзе.