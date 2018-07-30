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Прототип военного экраноплана появится в России к 2027 году
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    Прототип военного экраноплана появится в России к 2027 году

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    Прототип военного экраноплана появится в России к 2027 году

    Москва, 30 июля. Российские инженеры-конструкторы к 2027 году представят прототип экраноплана «Орлан», который будет оснащен ракетным вооружением. Об этом заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов.

    Работа над «Орланом» уже включена в программу вооружения, рассчитанную на 2018-2027 годы. По словам Борисова, новые машины будут предназначены для патрулирования морских районов.

    «Основной функционал у него — Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, экраноплан может барражировать, закрывать эти районы», — рассказал зампред правительства агентству РИА Новости.

    Напомним, что экраноплан — это судно на динамической воздушной подушке. Оно способно лететь в нескольких метрах над водой, землей или снегом, используя аэродинамический экран. Таким образом, экраноплан объединяет в себе лучшие качества корабля и самолета.

    Автор: Антон Соколов
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