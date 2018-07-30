Как разоблачать агентов: Роман Носиков о рукопожатной реакции на арест Марии Бутиной

Сочувствие — что это такое?

Это способность переживать чувства другого человека. Это связь между людьми, толкающая нас на поступки в отношении друг друга. Это природа нашей взаимовыручки. Это то, что в конечном итоге объединяет нас на самом деле — под покровами идеологий и флагов. То, что делает нас народом, и то, что делает нас людьми.

Способность испытывать сочувствие — один из признаков самокатегоризации, отнесения себя к какой-либо группе. Поэтому проявление сочувствия — очень важное явление в глазах всякого, кто изучает общество.

В США, в порядке охоты на русских ведьм, а возможно и в качестве инструмента импичмента президента Дональда Трампа, арестована российская гражданка Мария Бутина. Ей грозит 15 лет лишения свободы за ведение деятельности иностранного лоббиста без регистрации.

Наши чиновники отреагировали на это вполне как члены группы «граждане России» — выразили, потребовали, оказали.

Но мы ж с ними не одни в стране живем и работаем. Есть еще, например, публика с «Эха Москвы». Наши с вами сограждане, оставившие такие комменты под сюжетом о Бутиной за авторством некоего «СерпомПо» (здесь и далее орфография сохранена. — Прим. ФАН):

«Показать на RT сюжет о распятии несчастной русскоговорящей девочки в трусиках проклятыми жидобандеровскими пиндосами. Весь мир (точнее, «русский мир») содрогнется».

«Этому дала и этому дала, тому тоже дала и всем предлагала... на чем засыпалась? недоработка — много непонятного... о вкусах, конечно, не спорят, но тем, кто «брал», самим то как?»

«Бутина для Путина».

«Тяжко девчонке будет без секса в американской тюрьме, привыкла она к регулярности. Или в американских тюрьмах секс есть?»

«На путинских шпионок с пониженной социальной ответственностью отдельных камер не напасешься. В общую ее, поближе к народу».

«Для гражданки, ложившейся под любого такое перенести непросто».

Если бы я верил в существование «ольгинских троллей», я бы полагал, что это должна быть именно их работа — притворяться типичной целевой аудиторией «Эха» и «Дождя». Однако проблема в другом: допустим, можно подделать комментарии на «Эхе», но как подделать сам журналистский коллектив?

Это ведь не «ольгинские тролли» вывесили текст «СерпомПо» с глумливыми ужимками на главную страницу «Эха»:

«Взять, к примеру русского шутера Бутину, взятую ФБР в Америке. МИД дает какие-то унылые пояснения, чего-то тускло добивается, гонит вялую пресс-пургу.

Все то же самое, что было в прошлом — с арм-диллером Бутом, драг-трафикером, «летчиком» Ярошенко и вором-хакером Селезневым. Итог защиты МИДом их прав — все сидят. Плотно. Надолго. От возмущенного хая МИДа и эха не осталось.

Надо меняться, лавровцы — применить гибридный подход.

В сентябре дополнительные выборы в Госдуму — следует выдвинуть на них шутера Бутину, провести ее в Госдуму к Луговому и Поклонской, а там уже начать обвинять американский империализм в том, что он удерживает депутата Госдумы!

Вот это будет скандал! Америка не уважает выбор народа! Демократию! А еще факел свободы на весь мир запалили, лицемеры!»

Чуть раньше, уже в эфире «Эха», на ту же тему высказался и Сергей Алексашенко:

«Я напомню, что в Америке существует закон о том, что люди, работающие в интересах иностранных государств с целью оказывания влияния на американские органы исполнительной власти, они должны регистрироваться. Вот, собственно говоря, они должны просто заявить, что они — иностранные агенты, зарегистрироваться в реестре. И больше ничто не мешает их деятельности. И, соответственно, под эти ограничения не попадают средства массовой информации, естественно.

Ваши корреспонденты, которые там работают, Карина Орлова, она не является иноагентом, потому что она не работает в интересах иностранных правительств. Даже корреспонденты «Первого канала», корреспонденты канала «Россия» тоже не являются иноагентами, хотя они работают на государственные телеканалы.

А она, собственно говоря, работала в интересах иностранных государств. Собственно говоря, Мария Бутина нарушила этот закон».

Занятно: на СМИ не распространяется, а на RT — распространяется.

А еще недавно те же самые люди нам рассказывали, что закон FARA — вообще не про физических лиц, что он только про лоббирование экономических интересов. И вот нате. Конгрессмену Марку Силджандеру за лоббирование интересов граждан Судана, финансировавших терроризм, впаяли год, а нашей Маше светит пятнадцать.

Впрочем, упоминание Карины Орловой тут очень кстати. Вот она, во всей красе на том же «Эхе»:

«Бутина без прикрытия: была путинисткой и не скрывала

А Маришка-то Бутина, как выясняется, вполне открытой ватницей была, живя тут в Вашингтоне.

На чехле телефона у нее красовался Путин на коне, пишет Вашингтон Пост, друзей водила в самую гэбисткую лавку города — Russia House, где угощала водкой.

На свой день рождения устроила вечеринку «Звезды и цари» (Stars and Tzars), ее бойфренд, 56-летний Пол Эриксон нарядился Распутиным, сама она — императрицей Александрой.

Ну а на занятиях в университете и вечеринках Бутина всячески восхваляла Путина и защищала аннексию Крыма и войну в Украине. Не забывая прикрепить на лацкан пиджака российский флаг.

Однажды на занятии ринулась защищать Россию в вопросе кибератак. «США делают то же самое».

Тут-то ее пропутинские взгляды и привлекли внимание.

В мае 2018 Мария Бутина окончила Американский Университет, диплом получала в голубого цвета мантии.

Через два месяца ее арестовали».

Нельзя быть ватницей в цитадели демократии. Так же, как Дмитрий Быков несколько лет назад подметил: «Нельзя быть русским на Украине».

Особо, конечно, хотелось бы отметить совершенно изумительный риторический прием, хоть и вряд ли осознаваемый — назвать Марию не Машей, и даже не Машкой. Маришкой. Холопкой.

Сбылась мечта. В лапти крепостную девку. И на ФБРовскую конюшню — под кнут. Там из нее выбьют дурь, что она ровня Карине Орловой. Там-то ей покажут, наконец, ее место.

Сладенько-то как. А то ишь, университет окончила!

Перед нами — результат многовековой работы Запада по выведению из русской среды своих миньонов. Восторженно упивающихся своим сытым рабством, соревнующихся в нем, презирающих всех, кто не сменил ватник рабочего человека на лакейскую ливрею, которая хоть издали, но похожа на господское платье.

Что же со всем этим делать? Как быть?

Учиться.

Нам необходимо полностью приспособить закон FARA под российскую систему права и заставить его полноценно работать в отечественной правовой системе. Не ради охоты на ведьм, разумеется, а ради Марии.

Нам нужно начать арестовывать граждан США по всему миру. Не в порядке мести, а в порядке противодействия их деятельности по содействию терроризму и экстремизму.

Спонсировал «Белых Касок»? Оглядывайся всю жизнь. Потому что могут выкрасть и осудить.

Работал с Закаевым? Печатал паспорта для «Ичкерии»? Выносил печеньки на Майдан? Не расслабиться теперь тебе никогда в жизни.

Виктор Бут бы одобрил.

А еще нам нужен аналог закона Логана. То есть уголовное наказание для граждан России, которые своими действиями противодействуют политике России или помогают враждебной политике других стран в отношении России. По этому закону блогер Алексей Навальный мог бы за составление персонального санкционного списка против российских чиновников и бизнесменов присесть (конечно же, условно, о другом никто и не говорит) лет на пятнадцать–двадцать.

Философия проста: ты можешь быть спокоен и счастлив, только если не сделал русским ничего плохого.

Ну, и напоследок.

Мне кажется, Сергей Алексашенко был неправ, когда утверждал, что Карина Орлова не является незарегистрированным иностранным агентом. Дело в том, что Карина довольно активно агитирует против действующего президента Трампа. А президент Трамп как раз упоминал недавно о возможности российского вмешательства против него.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет бороться за возможность повлиять на предстоящие выборы, — написал Трамп в своем твиттере. — Основываясь на том, что до меня ни один президент не был так жесток с Россией, они будут продвигать демократов. Они определенно не хотят Трампа!»

А Карина публикуется на «Эхо Москвы», которое является частью группы «Газпром Медиа». Которое, в свою очередь, принадлежит «Газпрому», а тот — Российскому государству.

Таким образом, Карина аффилирована с российским государством, и ее деятельность по дискредитации президента Трампа вполне может стать предметом расследования ФБР, АНБ, ЦРУ или, возможно, специально созданной комиссии.