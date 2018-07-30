МИД РФ предупредил туристов о забастовке сотрудников аэропортов в Тунисе

Москва, 30 июля. Министерство иностранных дел России предупредило туристов о забастовке сотрудников аэропортов в Тунисе, которая стартует 1 августа.

Управление гражданской авиации и аэропортов Туниса (OACA) выступило с предупреждением о том, что в среду в стране начнется забастовка, которая может вызвать задержки и отмены рейсов. Во внешнеполитическом ведомстве России подтвердили эту информацию и предупредили туристов о возможных сбоях.

Отмечается, что сотрудники аэропортов Туниса выйдут на акцию протеста из-за невыполнения министерством транспорта подписанных с представителями управления соглашений в феврале этого года, пишет «Слово и дело».

Ранее Федеральное агентство новостей на собственном опыте убедилось, что Тунис, некогда слывший туристическим раем, все больше теряет этот статус, становясь местом не просто неблагополучным, но и опасным.