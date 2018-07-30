Богданов обсудил урегулирование в Сирии с главой оппозиционного СКП

Москва, 30 июля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные переговоры с председателем оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насром аль-Харири. Об этом сообщает пресс-­служба МИД России.

В ходе переговоров обсуждались вопросы политического урегулирования ситуации в Сирии с учетом резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Кроме того, дипломаты обговорили вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями на территории Сирии, а также создание условий, которые необходимы для возвращения мирных жителей в места постоянного проживания.

Ранее президент Сирийской арабской республики Башар Асад заявил, что правительственные войска возьмут под свой контроль все регионы Сирии, которые в настоящее время удерживают террористы.