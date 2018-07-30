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Украина
Приходько объединяется с Ярошем и создает новое политическое движение на Украине
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    Приходько объединяется с Ярошем и создает новое политическое движение на Украине

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    Приходько объединяется с Ярошем и создает новое политическое движение на Украине

    Киев, 30 июля. Украинская певица Анастасия Приходько заявила о своем решении уйти в политику и организовать новое общественно-политическое движение.

    В эфире украинского телеканала «Эспрессо TV» исполнительница рассказала, что в движение, которое она планирует создать совместно с командиром батальона «Аратта» Украинской добровольческой армии Дмитрием Ярошем, войдут волонтеры и добровольцы. Исполнительница даже придумала название для своего проекта — «Вимагаю змін» («Требую перемен»).

    По словам Приходько, она завершит сценическую карьеру, если ее политическое движение пройдет в украинский парламент.

    «Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят», — подчеркнула певица.

    Стоит отметить, что ранее Приходько отрицательно отзывалась о своей причастности к политике и даже потребовала денежную компенсацию от команды президента страны Петра Порошенко за неправомерное использование ее образа в своем предвыборном ролике.

    Пользователи социальных сетей впоследствии раскритиковали поступок певицы и предположили, что иск против Порошенко является способом привлечения к себе внимания, а то и вовсе желания артистки самой участвовать в президентских выборах на Украине.

    Автор: Екатерина Кухарева
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