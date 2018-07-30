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США мешают разработке правил ответственного поведения в киберпространстве — Лавров
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    США мешают разработке правил ответственного поведения в киберпространстве — Лавров

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    США мешают разработке правил ответственного поведения в киберпространстве — Лавров

    Москва, 30 июля. США препятствуют разработке правил ответственного поведения в киберпространстве. Вашингтон таким образом защищает свои «доминирующие позиции» в том, что касается управления Интернетом, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который в понедельник принимает участие в форуме «Территория смыслов».

    «Мы уже достаточно давно предлагаем в ООН разработать правила ответственного поведения в киберпространстве. Там сейчас правил нет, как вы знаете. Страна, которая этому препятствует, это — Соединенные Штаты. Это неудивительно, потому что Соединенные Штаты имеют доминирующие позиции вообще в том, что касается управления интернетом», — сказал глава российского дипломатического ведомства.     

    Напомним, ранее Лавров заявил, что в ООН Москва давно продвигает правила ответственного поведения государств в киберпространстве. Министр подчеркнул, что Россия по-прежнему считает актуальной договоренность между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о создании совместной рабочей группы по проблемам кибербезопасности. 

    Автор: Федор Веснин
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