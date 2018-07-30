Путин ввел обязательную маркировку сигарет в России

Москва, 30 июля. В России будет введена обязательная дополнительная маркировка табачных изделий. Соответствующий закон подписал в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин. С текстом данного документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Отмечается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2019 года.

Согласно закону, каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией. Данные меры позволят контролировать легальность происхождения таких изделий, а также отслеживать их оборот от производителя до конечного потребителя.

Организации, осуществляющие розничную и оптовую торговлю табачными изделиями и табачной продукцией, будут проверять средства идентификации с использованием специальных систем.

Напомним, ранее Путин подписал закон о введении нового вида дисциплинарного наказания судей: теперь они могут быть понижены в квалификационном классе.