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Путин ввел обязательную маркировку сигарет в России
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    Путин ввел обязательную маркировку сигарет в России

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    Путин ввел обязательную маркировку сигарет в России

    Москва, 30 июля. В России будет введена обязательная дополнительная маркировка табачных изделий. Соответствующий закон подписал в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин. С текстом данного документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

    Отмечается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2019 года.

    Согласно закону, каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией. Данные меры позволят контролировать легальность происхождения таких изделий, а также отслеживать их оборот от производителя до конечного потребителя.

    Организации, осуществляющие розничную и оптовую торговлю табачными изделиями и табачной продукцией, будут проверять средства идентификации с использованием специальных систем.

    Путин ввел обязательную маркировку сигарет в России

    Напомним, ранее Путин подписал закон о введении нового вида дисциплинарного наказания судей: теперь они могут быть понижены в квалификационном классе.

    Автор: Тимур Румянцев
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