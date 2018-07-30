«Кто дал ему право убивать?»: инвалид из Луганска попросила бога покарать Порошенко за войну в Донбассе

Луганск, 30 июля. Воспитанники «Луганского гериатрического дома-интерната №1» провели памятную акцию, посвященную четвертой годовщине гибели подопечных в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Лидия Романова вот уже 25 лет живет в этом доме-интернате. За эту войну она практически оглохла. Скромная и тихая женщина, опираясь на палочку, все время стояла в стороне и уже в конце акции обратилась к Петру Порошенко.

«Очень жалко ребят, которые умерли ни за что. За то, что играются люди здоровые. Забыли, что есть в Украине больные люди, инвалиды, за ними ухаживают очень хорошие люди», — сказала Романова.

По словам женщины, жители Донбасса жили хорошо, «пока не пришел Порошенко».

«Кто дал ему право убивать маленьких детей, стариков, дома разрушать, калеками оставлять. Я оглохла за эту войну совсем. Я сама инвалид, в этом доме живу уже 25 лет. И никто никогда меня не обижал. Откуда он взялся на нашу голову такой хороший, президент Украины. Кто его выбрал? Да мы же и выбрали, так мы же не думали, что он такой негодяй. Как еще можно его назвать, загнал наших ребят в землю. Они еще бы жили и приносили пользу нашему дому», — подчеркнула она.

Романова также поблагодарила сотрудников интерната: «Они относятся к нас по человечески. Если бы так и Порошенко относился к нас, ко всем людям, живущим на нашей планете».