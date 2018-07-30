Москва знает о планах США в отношении России — Лавров

Москва, 30 июля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия гарантированно обеспечена информацией о планах, которые вынашиваются военными Соединенных Штатов и других стран в ее отношении.

Так, отвечая на вопрос о том, как Россия отвечает на современные вызовы в сфере безопасности, глава российского дипломатического ведомства отметил, что «наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении РФ военными и США, и других западных стран, гарантирована».

Как заявил Лавров, Россия продолжает обеспечивать свою обороноспособность, сохраняя свое военное присутствие в мире. По его словам, суверенитет, безопасность россиян, безопасность России как государства будут надежнейшим образом защищены, что бы ни происходило в мире.

Напомним, несколько дней назад Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео провели телефонные переговоры, главными темами которых стали поддержка усилий по денуклеаризации Корейского полуострова и взаимодействие в решении гуманитарных проблем Сирии.