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Москва знает о планах США в отношении России — Лавров
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    Москва знает о планах США в отношении России — Лавров

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    Москва знает о планах США в отношении России — Лавров

    Москва, 30 июля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия гарантированно обеспечена информацией о планах, которые вынашиваются военными Соединенных Штатов и других стран в ее отношении.

    Так, отвечая на вопрос о том, как Россия отвечает на современные вызовы в сфере безопасности, глава российского дипломатического ведомства отметил, что «наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении РФ военными и США, и других западных стран, гарантирована».

    Как заявил Лавров, Россия продолжает обеспечивать свою обороноспособность, сохраняя свое военное присутствие в мире. По его словам, суверенитет, безопасность россиян, безопасность России как государства будут надежнейшим образом защищены, что бы ни происходило в мире. 

    Напомним, несколько дней назад Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео провели телефонные переговоры, главными темами которых стали поддержка усилий по денуклеаризации Корейского полуострова и взаимодействие в решении гуманитарных проблем Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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