Лавров предложил согласовать с Западом принципы работы по беженцам из Сирии

Москва, 30 июля. Российская сторона планирует согласовать с западными коллегами принципы общей работы по теме беженцев из Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил в понедельник глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров в ходе выступления перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Мы с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым во время визита в Париж обсуждали с коллегами тему сирийских беженцев», — сообщил российский министр.

Лавров подчеркнул, что российская сторона хочет согласовать какие-то принципы общей работы по этой проблеме (беженцев — Прим.ФАН).

Ранее сообщалось, что страны — гаранты перемирия в САР примут пункт о возвращении сирийских беженцев по результатам переговоров в Сочи.