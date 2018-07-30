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Лавров предложил согласовать с Западом принципы работы по беженцам из Сирии
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    Лавров предложил согласовать с Западом принципы работы по беженцам из Сирии

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    Лавров предложил согласовать с Западом принципы работы по беженцам из Сирии

    Москва, 30 июля. Российская сторона планирует согласовать с западными коллегами принципы общей работы по теме беженцев из Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил в понедельник глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров в ходе выступления перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

    «Мы с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым во время визита в Париж обсуждали с коллегами тему сирийских беженцев», — сообщил российский министр.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона хочет согласовать какие-то принципы общей работы по этой проблеме (беженцев — Прим.ФАН).

    Ранее сообщалось, что страны — гаранты перемирия в САР примут пункт о возвращении сирийских беженцев по результатам переговоров в Сочи.

    Автор: Дана Балан
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