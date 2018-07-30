Автобус шоу «Дом-2» чуть не сбил женщину с ребенком под Новороссийском

Москва, 30 июля. В селе Васильевка под Новороссийском автобус шоу «Дом-2» чуть не сбил женщину с ребенком. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили источники. Согласно кадрам, которые прислали очевидцы, женщина и ребенок едва успели остановиться перед несущимся автобусом.

Видео снято из салона автомобиля, который двигается навстречу Инцидент произошел в субботу, 28 июля.

Ранее сообщалось, что съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2», расположенная возле поселка Летова Роща в ТиНАО, будет снесена по решению московских властей в связи со строительством дороги из Саларьево в Марьино. Как сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий города, владельца участка уже уведомили об изъятии земли для госнужд.

Участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев после известий о закрытии программы в Сети призвал телеведущих Алену Водонаеву, Викторию Боню и Ольгу Бузову грудью встать на защиту шоу.