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Россия одержала новую победу над Украиной в ВТО
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    Россия одержала новую победу над Украиной в ВТО

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    Россия одержала новую победу над Украиной в ВТО

    Москва, 30 июля. Россия выиграла спор во Всемирной торговой организации (ВТО) с Украиной относительно ограничения импорта вагонов и стрелочных переводов. Об этом сообщил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

    Украинская сторона в октябре 2015 года подала иск, согласно которому, считает Киев, Россия ограничивает с 2013 года поставки с Украины вагонов, стрелочных переводов, подвижного состава и прочих комплектующих. В Киеве заявляли, что действия Москвы необоснованны, однако ВТО рассудила спор в пользу российской стороны.

    Стоит отметить, что это не первая победа, одержанная Москвой над Киевом в ВТО. В середине мая арбитражный суд Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил поданный Россией иск в связи с применением Украиной антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского производства.

    Автор: Екатерина Кухарева
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