Потом проблема будет острее, а ее решение — болезненнее: эксперт объяснил неизбежность пенсионной реформы

Старший преподаватель факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Борис Пивовар объяснил, почему нельзя откладывать пенсионную реформу и что будет, если ничего не менять.

«Существующая в России пенсионная система создавалась в советское время под тогдашние реалии — под количество населения 1950-х годов, под существовавшее тогда соотношение молодых и пожилых людей и так далее. Но нынешние реалии существенно отличаются. У нас много пожилых людей, поскольку продолжительность жизни увеличилась, и у нас есть проблемы с молодежью, которой не так много, поскольку был демографический спад 90-х годов. И пенсионную систему необходимо переделывать под то, что имеем сегодня», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей Пивовар.

По словам эксперта, менять пенсионную систему надо было «еще вчера».

«Необходимость реформировать пенсионную систему назрела давно. Требовалось задуматься об этом не один год назад. Но в силу различных обстоятельств — политических реалий и конъюнктуры рынка — этот вопрос откладывался на потом. Если смотреть правде в глаза, то откладывать можно и еще, но всего на несколько лет. Потом проблема будет острее, и ее решение будет более болезненным. А сейчас есть политическая воля изменить устаревшую систему», — считает старший преподаватель факультета экономических и социальных наук РАНХиГС.

При этом Пивовар отметил, что уже озвученные предложения по изменению пенсионного законодательства далеки от идеала и не исключено, что они значительно трансформируются в ходе широкой общественной дискуссии.

«В мире и в экономике, в частности, нет ничего совершенного. Поэтому всегда кто-то будет проигрывать в той или иной степени. Но надо понимать, что оставлять все как есть нельзя. Да, еще несколько лет пенсионную систему можно будет спасать за счет различных фондов, бюджета, покрывая ее дефицит. Но рано или поздно система все равно «навернется». Ее придется менять. А откладывать решение — это все равно что не лечить болезнь сейчас, так как завтра вылечиться будет сложнее», — пояснил эксперт.

Напомним, Госдума рассмотрела в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий изменение пенсионного законодательства. Одно из предложений касается повышения возраста выхода на пенсию. Его предлагается повысить для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет. При этом переход будет постепенным: для женщин повышать пенсионный возраст будут до 2034 года, для мужчин — до 2028 года.

Однако президент России Владимир Путин заявил, что окончательного решения по пенсионной реформе еще не принято.