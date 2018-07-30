Застройщик «Лидер» опроверг слухи о бегстве владельца компании на Мальту

Москва, 30 июля. Строительная компания «Лидер» успокоила своих дольщиков, испугавшихся перепродажи и банкротства компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что предприятие якобы больше не имеет никаких активов, набрало множество кредитов, заложило все строящиеся дома в банках, а владеющая «Лидером» семья Ворониных продала бизнес и собралась переехать на Мальту.

Все эти данные, которые были представлены публике в виде журналистского расследования, вызвали панику среди дольщиков. Люди указывают на форумах, что строительство в ЖК «Домодедово парк» и «Первый Андреевский» постоянно буксует, и предсказывают скорый крах «Лидера».

Однако в самой компании утверждают, что опубликованная информация является вбросом. По словам PR-директора компании Катерины Самородовой, кредиты «Лидер», как правило, не берет, ограничиваясь собственными средствами и вложениями дольщиков, но даже если предприятие обращается в банк, то залог — это нормальная практика, принятая при строительстве.

А что касается ЖК «Домодедово парк» и «Первый Андреевский», то «Лидер» выступает здесь как подрядчик, а не застройщик, поэтому не может повлиять на сроки ввода объектов в эксплуатацию. Первый жилищный комплекс застраивает ЗАО «Капитал-Б», там уже почти завершены все работы. За второй комплекс отвечает ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Межрегиональный финансовый союз». Эта компания действительно сорвала сроки, ожидается, что объекты будут сданы в конце года.

По словам Самородовой, публикация заказного материала может быть приурочена к выборам в Москве.