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Сирия: боевики ССА перешли на сторону Асада в провинции Даръа
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    Сирия: боевики ССА перешли на сторону Асада в провинции Даръа

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    Сирия: боевики ССА перешли на сторону Асада в провинции Даръа

    Дамаск, 30 июля. Ради борьбы против вооруженных группировок, которые связаны с «Исламским государством»1, боевики ССА («Сирийская свободная армия») присоединились к сирийской правительственной армии в провинции Даръа. Об этом информирует в понедельник Al Masdar News.

    Чтобы урегулировать конфликт в бассейне реки Ярмук, более 500 бывших повстанцев присоединились к армии Башара Асада, о чем свидетельствуют данные сирийских военных. По информации издания, боевики предложили сирийским войскам сотрудничество в обмен на то, что им позволят остаться в провинции после ее освобождения от ИГ1, а также не будут преследовать по закону.

    Напомним, ранее боевики радикальных группировок подвергли ракетному обстрелу жилой квартал на окраине сирийского города Алеппо, в результате чего погибли два человека.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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