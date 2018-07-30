В Совфеде призвали наказывать СМИ-иноагентов, нарушающих законодательство РФ

Телеканал «Настоящее время» был признан Минюстом РФ иностранным агентом зимой 2017 года. Согласно действующей российской нормативно-правовой базе, данное издание обязано уведомлять зрителей о том, что является иноагентом. Однако редакция и учредители «Настоящего времени» игнорируют требования отечественного законодательства.

Стоит отметить, что канал является совместным медиапроектом «Радио Cвобода» и «Голоса Америки» и регулярно пускает в эфир антироссийские материалы. Также стоит обратить внимание, что редакция канала расположена в Праге. В издании работают порядка 150 человек, из них 50 — непосредственно в России. «Настоящее время» не имеет лицензий от Роскомнадзора и Минкомсвязи, а потому не является средством массовой информации. Крупные операторы в настоящий момент отказались от сотрудничества с каналом. На данный момент упор по распространению телеканал делает на цифровое телевидение и спутниковые приемники.

Сенатор от Республики Крым, член комитета высшей палаты парламента по международным делам Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что иностранные агенты по определению распространяют информацию, призванную опорочить честь и достоинство России.

«Задача иностранных агентов — нивелировать наши достоинства и акцентировать внимание на наших недостатках. По-другому работать они попросту не могут, их деятельность примитивна, как примитивна и американская политика», — отметил сенатор.

По словам парламентария, Запад занимает очень жесткую позицию по отношению к иностранным средствам массовой информации. И России стоит действовать зеркально.