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Глава МИД Британии случайно назвал свою жену-китаянку японкой
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    Глава МИД Британии случайно назвал свою жену-китаянку японкой

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    Глава МИД Британии случайно назвал свою жену-китаянку японкой

    Лондон, 30 июля. Глава дипломатического ведомства Великобритании Джереми Хант в ходе визита в Китай нечаянно назвал свою супругу-китаянку Люсию Гуо японкой. Об этом в понедельник пишет издание Daily Mail.

    Инцидент случился во время приветствия Ханта и министра иностранных дел Китая Вана И. Хант моментально извинился, назвав произошедшее «ужасной ошибкой».

    «Моя жена-японка… моя жена-китаянка. Ужасно сделать такую ошибку», — отметил британский министр, рассказывая о тесных семейных связях в КНР.

    Хант также заявил, что бабушка и дедушка его супруги из Китая, передает «Ридус».

    Напомним, британский министр и Люсия поженились в 2009 году, у пары трое детей.

    Глава британского МИД прибыл с визитом в столицу КНР в понедельник, 30 июля. Это первая зарубежная поездка Ханта на посту главы дипломатического ведомства после того, как он занял эту должность из-за отставки Бориса Джонсона в результате разногласий с премьером страны Терезой Мэй.

    Автор: Дана Балан
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