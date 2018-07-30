Опубликовано видео задержания жителя Иркутска, открывшего стрельбу по машинам

Москва, 30 июля. Видео с места перестрелки в Иркутске появилось в распоряжении Федерального агентства новостей. Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, в понедельник около 12:30 местного времени (07:30 по московскому времени) неизвестный открыл стрельбу из окна своей квартиры на пятом этаже по припаркованным во дворе машинам.

Квартал оцепили полиция и военные. Силовики уговорили злоумышленника сдаться полиции. В результате инцидента травмы получил прохожий. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 41-летний стрелок открыл огонь по машинам. После того, как полицейский потребовал прекратить стрельбу, он открыл огонь по нему.

Напомним, в феврале 23-летний уроженец Дагестана открыл огонь из охотничьего ружья по прихожанам церкви Георгия Победоносца в городе Кизляре. Четыре женщины были убиты выстрелами на месте, еще пять человек получили ранения, в том числе и три росгвардейца. Раненая женщина позже скончалась в больнице. Ответным огнем правоохранителей нападавший был уничтожен.