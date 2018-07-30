Сирия: боевики ИГИЛ похитили 36 женщин и детей в ходе атак в Эс-Сувейде

Дамаск, 30 июля. Боевики террористической группировки ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) похитили 36 женщин и детей в ходе серии атак 25 июля в провинции Эс-Сувейда, расположенной на юге Сирии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на базирующуюся в столице Великобритании неправительственную организацию «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

Стоит отметить, что число жертв последней атаки из серии терактов в сирийском городе Эс-Сувейда превысило 200 человек, еще порядка 150 были ранены. Боевики совершили ряд атак на провинцию, в ходе которых взяли в плен местных жителей.

Федеральное агенство новостей публиковало видео с места теракта, где один из террористов-смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке Эс-Сувейды.

Ранее стало известно, что радикальные исламисты требуют от Сирийской арабской армии (САА) освободить всех арестованных джихадистов, в обмен на жизни 14 женщин, похищенных во время атаки ИГ1 недалеко от административного центра региона. В своем заявлении боевики потребовали от армии Сирии прекратить операцию на северо-востоке Эс-Сувейды и предоставить им безопасный проход в Сирийскую пустыню.

1 Организация запрещена на территории РФ.