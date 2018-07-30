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Опубликован финальный доклад о пропаже MH370
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    Опубликован финальный доклад о пропаже MH370

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    Опубликован финальный доклад о пропаже MH370

    Москва, 30 июля. Следственной группе, расследовавшей исчезновение Boeing 777, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин, не удалось установить причины трагедии. Об этом сообщил руководитель группы Ко Су Чон, по его словам, определить их невозможно без экспертизы обломков, которые так и не были найдены.

    Первыми с окончательным докладом о пропаже рейса MH370 ознакомились родственники 227 пассажиров. Они отметили, что новой информации документ не содержит, пишет Газета.ру

    В докладе также говорится, что эксперты не исключают, что к трагедии могла быть причастна неустановленная сторона. Авторы документа раскритиковали работу авиадиспетчеров из Малайзии и Вьетнама, из-за которых спасательная операция началась с опозданием.

    Экспертная группа пришла к выводу, что самолет, как это сообщалось и ранее, действительно внезапно сменил курс, однако почему это произошло, установить не удалось.

    Напомним, рейс MH370, летевший в столицу Китая из Куала-Лумпура, пропал 8 марта 2014 года.   

    Автор: Федор Веснин
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