Опубликован финальный доклад о пропаже MH370

Москва, 30 июля. Следственной группе, расследовавшей исчезновение Boeing 777, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин, не удалось установить причины трагедии. Об этом сообщил руководитель группы Ко Су Чон, по его словам, определить их невозможно без экспертизы обломков, которые так и не были найдены.

Первыми с окончательным докладом о пропаже рейса MH370 ознакомились родственники 227 пассажиров. Они отметили, что новой информации документ не содержит, пишет Газета.ру.

В докладе также говорится, что эксперты не исключают, что к трагедии могла быть причастна неустановленная сторона. Авторы документа раскритиковали работу авиадиспетчеров из Малайзии и Вьетнама, из-за которых спасательная операция началась с опозданием.

Экспертная группа пришла к выводу, что самолет, как это сообщалось и ранее, действительно внезапно сменил курс, однако почему это произошло, установить не удалось.

Напомним, рейс MH370, летевший в столицу Китая из Куала-Лумпура, пропал 8 марта 2014 года.