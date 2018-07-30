Даже у шоумена Зеленского не выиграет: против Порошенко к выборам готовят «сильную связку»

Киев, 30 июля. Украинцы будут голосовать за музыканта Святослава Вакарчука или комика Владимира Зеленского на выборах президента страны, «желая показать фигу в кармане» Петру Порошенко и всем старым политикам, которые их достали, считает депутат Рады Надежда Сюмар.

По ее словам, согласно данным соцопросов, среди украинцев есть 25% жителей, кто не определился с выбором кандидата в президенты Украины, а поскольку аудитория у Вакарчука и у Зеленского — разная, то они могут серьезно повлиять на ход выборов.

«Один работает на нише молодых прозападных, а второй на нише провосточных и южных. И действительно, это могла бы быть очень сильная связка на уровне стандартов новой политики против старой политики, от которой все устали», — подчеркнула Сюмар в интервью газете «Украинская правда».

По мнению киевского политического аналитика Игоря Петренко, если во второй тур выборов выйдут Порошенко и лидер «Океана Эльзы», то Порошенко не сможет выиграть.

«И даже у шоумена Владимира Зеленского не сможет. Чтобы он выиграл, они [Вакарчук и Зеленский] должны сниматься перед выборами», — подчеркнул он в комментарии изданию «Апостроф».

Ранее киевская социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, согласно которому рейтинг доверия к нынешнему президенту падает, на выборах его готовы поддержать всего 5% избирателей.

Таким образом, как отметили аналитики, Порошенко не прошел бы даже во второй тур. Большую поддержку готовы оказать экс-министру обороны Анатолию Гриценко и главе «Оппозиционного блока» Юрию Бойко, а лидером рейтинга популярности стала экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

По мнению украинского журналиста Вячеслава Чечило, Порошенко не может выиграть выборы: «С его рейтингом, развалом властной вертикали и отсутствием эффективной команды, это уже нереально».

Тем не менее, как отметил он в колонке на Главред.ua, Порошенко еще способен набрать свои 5-10%, либо он может просто не баллотироваться, «выторговав под это дело определенные гарантии безопасности, сохранения активов, участия в политической жизни».

Не исключали политологи и варианта, что Порошенко попытается добавить себе очков и ради этого пойдет на эскалацию конфликта в Донбассе, считая, что это поможет ему в президентской гонке.