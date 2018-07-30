Тунис — бесперебойный поставщик террористов: как бывший охранник Усамы бен Ладена вышел на свободу

Бывший охранник экс-лидера «Аль-Каиды»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) Усамы бен Ладена Сами А., которого депортировали из Германии в Тунис при противоречивых обстоятельствах, был условно выпущен на свободу, пишет газета Welt. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

С момента своей депортации две недели назад бывший телохранитель находился под стражей у себя на родине. Как пояснили власти Туниса, на данный момент Сами А. нельзя предъявить никаких обвинений. Поэтому, согласно местному законодательству, он был выпущен из тюрьмы.

Мужчина, которого подозревают в связях с терроризмом, останется на свободе, пока не закончится расследование по его делу. Однако территорию страны ему покидать запрещено.

Как уточняет таблоид Bild, у подозреваемого изъяли паспорт.

«Назначено еще одно слушание, расследование еще не окончено, его паспорт был конфискован», — сообщила изданию представительница антитеррористического управления прокуратуры Туниса.

Решение о депортации было принято миграционной службой земли Северный Рейн-Вестфалия. 13 июля Сами А. был депортирован из Германии в Тунис, где его передали местным властям. Немецкий административный суд в городе Гельзенкирхен посчитал высылку незаконной и в тот же день постановил вернуть его обратно на территорию ФРГ.

Для разъяснения ситуации Федеральное агентство новостей попыталось связаться с посольством Туниса в России. Однако дозвониться до них оказалось невозможным: одни номера недоступны, на других — сбрасывают.

Тунис — поставщик террористов

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что данное известие в первую очередь, характеризует германскую правоохранительную систему и политику по отношению к миграции и международному терроризму. Подозреваемый получил отказ в получении убежища еще в 2005 году, и с тех пор больше десяти лет Германия не могла его выслать. Это при том, что он известен как радикальный исламист и внесен в список потенциально опасных лиц в ФРГ.

«Я не в курсе материалов дела, но мне кажется, что «охранник бен Ладена» уже говорит о многом и является достаточным аргументом для депортации. Но только не в захлебывающейся от последствий собственной толерантности Германии. Это же недемократично вот так взять и выслать человека на родину, где его могут ждать пытки. А то, что данный субъект завтра сядет в грузовик и поедет давить народ в центре столицы — ну, что поделать, бывает. В Европе и в Германии, в частности, такое бывает слишком часто, увы. Уже достаточно того, что мигранты висят тяжким бременем на шее налогоплательщиков, не приносят стране никакой пользы, так еще и ведут себя вызывающе, достаточно вспомнить волну изнасилований и домогательств, захлестнувшую ту же Германию», — напоминает эксперт.

По словам эксперта, Сами А — открытый террорист. И это при том, заметил Родионов, что в Германии ему было официально отказано в получении убежища.

«Его десять лет не могли выпихнуть из страны. Десять лет! С ума сойти. У нас этот вопрос решили бы моментально. И в Европе сразу же заявили бы о нарушении прав человека в России. Зато у нас грузовиками не давят народ на набережной Москвы-реки, и психи с топорами и мачете не атакуют народ в электричках. Нет, теракты случаются и у нас, но все же процент успешных атак у нас в разы ниже, чем предотвращенных, в отличие от Европы, которая продолжает кормить и пригревать потенциальных террористов, а потом удивляется: «А нас за что?» — добавил Родионов.

Кроме того, уверен эксперт, данный инцидент характеризует и ситуацию, сложившуюся в Тунисе после «жасминовой революции». Тунис – одна из немногих стран, переживших «арабскую весну», которая не скатилась в пучину гражданской войны и в которой не пришли к власти радикальные исламисты.

«Однако, как мы видим, толерантность к исламизму остается высокой и сегодня, учитывая инцидент с бывшим охранником бен Ладена, которого теперь даже посадить не могут. Не удивительно, что такие страны, как Тунис, остаются бесперебойным поставщиком радикального элемента в Европу и ничего не могут этому противопоставить. Если та не откажется от текущей миграционной политики, то останется и дальше притягательной и беспомощной мишенью», — резюмировал Дмитрий Родионов.

1 Организация запрещена на территории РФ.