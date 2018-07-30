Чаплин предложил запретить продажу алкоголя во всех общественных местах

Москва, 30 июля. Протоиерей Всеволод Чаплин в интервью Федеральному агентству новостей поделился мнением, где нужно запретить в России продажу алкоголя.

Чаплин отметил, что протест РПЦ против продажи алкоголя на стадионах — естественен.

«На самом деле речь идет о наживе за счет здоровья людей, за счет одурманивания, — считает протоиерей. — И, конечно же, любой нормальный верующий человек будет против этого. Ну и сама смычка спорта и употребления пива — это какое-то насмехательство над идеей физической культуры, над идеей спортивных мероприятий».

Собеседник ФАН выразил мнение, что всем, кто продвигает инициативу продажи алкоголя на стадионах, должно быть стыдно. Он также отметил, что следует более жестко ограничить распространение спиртного.