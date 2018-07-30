Меню
Общество
Чаплин предложил запретить продажу алкоголя во всех общественных местах
Общество
Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой
Следующая новость
Загрузка...

    Чаплин предложил запретить продажу алкоголя во всех общественных местах

    178

    Чаплин предложил запретить продажу алкоголя во всех общественных местах

    Москва, 30 июля. Протоиерей Всеволод Чаплин в интервью Федеральному агентству новостей поделился мнением, где нужно запретить в России продажу алкоголя.

    Чаплин отметил, что протест РПЦ против продажи алкоголя на стадионах — естественен.

    «На самом деле речь идет о наживе за счет здоровья людей, за счет одурманивания, — считает протоиерей. — И, конечно же, любой нормальный верующий человек будет против этого. Ну и сама смычка спорта и употребления пива — это какое-то насмехательство над идеей физической культуры, над идеей спортивных мероприятий».

    Собеседник ФАН выразил мнение, что всем, кто продвигает инициативу продажи алкоголя на стадионах, должно быть стыдно. Он также отметил, что следует более жестко ограничить распространение спиртного.

    «Я думаю, что [надо запретить продажу алкоголя] везде в общественных местах. Кроме ресторанов и баров, наверное. И то — я считаю, что крепкий алкоголь нужно ограничивать гораздо более серьезно, чем пиво. Есть какие-то целевые учреждения, пусть там этот напиток употребляют», — заключил он.

    Чаплин предложил запретить продажу алкоголя во всех общественных местах

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.