Создание конституционного комитета Сирии обсудят в Сочи — де Мистура

Сочи, 30 июля. Создание сирийского конституционного комитета будет непременно обсуждаться на открывшейся в понедельник Международной встрече по Сирии в Сочи. Об этом журналистам в понедельник сообщил специальный посланник генерального секретаря ООН по САР Стаффан де Мистура.

«Естественно, будет обсуждаться», — ответил он на соответствующий вопрос.

Де Мистура отметил, что в понедельник проводятся «предварительные консультации».

Специальный посланник уже встретился с российской делегацией во главе со специальным представителем президента по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы дипломатического ведомства РФ Сергеем Вершининым.

Напомним, по окончании девятого раунда переговоров в рамках астанинской платформы де Мистура провел 18-19 июня в Женеве переговоры со странами — гарантами перемирия в Сирийской Арабской Республике (Россией, Ираном и Турцией — Прим.ФАН). Ключевой темой стало формирование списка кандидатур в создаваемый конституционный комитет.