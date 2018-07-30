Мусорная травля: как Владимирскую область хотят завалить отходами, которые отравят воду в Подмосковье

Одна из наиболее стратегических важных областей Центрального федерального округа — Владимирская — в скором времени может потонуть в мусоре. Местные власти решили подойти к этому вопросу основательно и разместить в районе сразу несколько полигонов твердых бытовых (ТБО) и коммунальных отходов (ТКО) общей площадью в несколько тысяч гектаров. По мнению местных жителей, которых по официальным данным около 1,3 миллиона человек, на новые свалки будут свозить отходы производства и оставленный туристами мусор не только из Владимирской области. Их некогда экологически чистый регион хотят превратить в отстойник для отходов из ближайших областей — Москвы и Подмосковья.

Александров град

Туристический центр «Золотого кольца России» город Александров населяет около 60 тысяч жителей; он ежегодно принимает сотни тысяч путешественников. Полюбоваться центром Руси времен Ивана Грозного хотят туристы со всего мира. Тем более что город расположен всего в 120 километрах от Москвы. Здесь можно увидеть второй по величине кремль, музеи и соборы, в том числе Троицкий, где венчался Иван IV с Марфой.

По последним подсчетам, в административном центре Александровского района Владимирской области проживает около 60 тысяч человек, а с учетом агломерации — 112 тысяч жителей. Город имеет достаточно развитую инфраструктуру и считается промышленным центром региона. Количество местных жителей и возникшая острая необходимость в создании централизованной помойки в конце 1970-х годов принудили советские власти выделить землю под создание Александровской городской свалки. С тех пор прошло более 40 лет — мусорная гора достигла высоты 12-этажного дома (примерно 30 метров), а заложенный создателями срок эксплуатации подошел к концу.

Местные жители начали бить в набат в апреле этого года. Несмотря на то, что еще весной 2017 года Александровский городской суд постановил закрыть и рекультивировать мусорную кучу, а осенью Владимирский областной суд оставил апелляционные жалобы муниципального образования Александровского района и общества ограниченной ответственности «Радуга» без удовлетворения, решений судов исполнено не было. В апреле была собрана инициативная группа местных жителей и дачников, которые приложили все силы, чтобы обратить внимание местных властей на проблему — но столкнулись с непробиваемой стеной непонимания и отписок.

«Огромная мусорная гора начала расти с дикой скоростью осенью, перед вступлением постановления суда в законную силу, — рассказала ФАН местная жительница и активистка Яна Зайцева. — Мы думали, что они таким образом готовятся к закрытию свалки, решили подождать».

Первые попытки привозить мусор из Москвы и Московской области начали предприниматься в 2013 году. Тогда исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Светлана Орлова выступила против этого веяния и сделала все, чтобы мусор не складировали на территории региона. Однако спустя пять лет свои взгляды чиновница пересмотрела. С легкой руки мусор из проблемного региона начали свозить в таких объемах, что ни один действующий полигон справиться не может.

«В прошлом году официально на сайте администрации Владимирской области появилось сообщение, что Александровская городская свалка полностью исчерпала все свои ресурсы, что она оборудована по стандартам СССР, которые не отвечают современным требованиям к полигону, — продолжает Зайцева. — Плюс ко всему — близость к населенным пунктам, до ближайших жилых домов 500 метров, а до города Александров 1,2 километра».

Занятно, что несколько лет назад, согласно федеральной программе, местные власти начали выдавать земли под постройку домов многодетным семьям. Получили заветные участки 126 семей, которые планировали в ближайшее время начать строительство домом и переезд. Соседство со свалкой никого не пугало, ведь по бумагам и решению суда «полигон» должен был быть закрыт и засыпан.

«К самим участкам у нас претензий нет. Никто не предполагал, что такая ситуация появится. Земля нормальная, сообщение с городом есть, — пояснила ФАН одна из многодетных матерей Александра Аристова. — То, что сейчас происходит на объекте — страшно».

Ближайший к свалке земельный участок под застройку располагается на расстоянии в 1,2 километра. Счастливые обладатели этой земли вынуждены отказаться от планов строительства.

«Наш участок находится подальше от свалки, но все равно, вместо начала строительства дома в июле мы были вынуждены стройку остановить, — продолжила собеседница. — Нас пугает, что ежедневно в сторону свалки и от нее по дороге движется от 60 до 100 машин с мусорными баками. Мы с раннего утра до позднего вечера слышим хлопки от выгрузки».

В апреле местные жители не поленились посчитать, сколько мусоровозов посещают их за сутки. В течение 24 часов с 11 по 12 апреля свалку посетили 100 автомобилей с мусором. Поскольку на всех машинах значились номера Москвы и Московской области, неравнодушные жители обратились за разъяснениями в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы — и получили подтверждение: да, все состоят на учете и эксплуатируются ООО «ЭкоЛайн».

«Государственным заказчиком по обращению с отходами ГКУ «Мосэкопром» в адрес ООО «ЭкоЛайн» направлено требование о недопущении нарушения правил транспортирования отходов», — говорится в ответе заместителя руководителя департамента Константина Пивоварова.

Помимо постоянной вереницы авто и громких звуков, местных жителей беспокоит то, что отходы стали влиять на окружающую среду. Весной озеро Быковское (река Клязьма) окрасилось в черный цвет. Все попытки местных жителей доказать, что это произошло из-за свалки, были пресечены проверкой СанПиНа. В отчетах говорилось, что все показатели находятся в пределах нормы и никаких загрязнений не обнаружено.

«В исследованиях говорится, что все загрязнения вписываются в пределы нормы, а по факту видно, что творится, — подытожила Александра. — Мы ежедневно вынуждены испытывать дискомфорт от тошнотворного запаха, доносящегося со свалки, газов, ухудшения состояния земли».

Рекультивация XXI века

По решению суда рекультивацией Александровской свалки должны были заняться в местной администрации. С того самого момента мусорный оператор города ООО «Радуга» объединился с московским ООО «ЭкоЛайн Владимир» (дочерняя компания официального оператора по вывозу и утилизации отходов в Москве. — Прим. ФАН) и сделал ловкий ход — им удалось скорректировать проект и перевести из статуса «рекультивация» в «реконструкцию», а также изменить обозначение «свалки» на «полигон». Благодаря чему к 11 гектарам существующей свалки путем присоединения добавился участок в восемь гектаров, который находится в 700 метрах от деревни Машково.

После присоединения смежного земельного участка и увеличения вместимости полигона за счет объединенного террикона появилось место для захоронения непригодных для переработки ТКО. ООО «ЭкоЛайн Владимир» в рамках реконструкции полигона наняла экологического эксперта петербургской строительной компании «Гидрокор». Она же в свою очередь провела оценку планов компании и подтвердила — такие изменения приемлемы.

«В первые три года эксплуатации «нового» полигона заложено не менее 450 тысяч тонн в год, — рассказала Яна Зайцева. — На экологическом совете при губернаторе в начале июля этого года вице-губернатор сообщила, что за прошлый год вся Владимирская область произвела 369 тысяч тонн отходов. Отсюда и возникает вопрос — откуда такой объем мусора в год будут свозить на один полигон? Вряд ли к нам повезут мусор из Суздаля и других удаленных районов области».

Все во благо

На все просьбы местных жителей прекратить развитие существующей вонючей кучи и не допустить поставку мусора из других областей администрация области разводила руками. Завершающим штрихом показного безразличия к мнению народа стало отправление проекта реконструкции на государственную экспертизу, которая будет проходить до 7 августа. Одновременно с чем на сайте Владимирской администрации появился конкурс на продажу двух полей общей площадью в 55 гектаров.

Земли сельскохозяйственного назначения располагаются в двух километрах от деревни Толмачево и примерно на таком же расстоянии от Краснопламенского сельского поселения. Занятно, что участки, стоимость которых была оценена по кадастру в 2 миллиона и 114 тысяч рублей, были выставлены на торги с начальной стоимостью в 10 и 1 миллион рублей.

«Как пояснили в администрации, нам нужно потерпеть годик-другой. В Краснопламенском сельском поселении, на удалении от жилья, появится новый полигон, — рассказывает Зайцева. — Землю выкупило ООО «ЭкоЛайн Владимир».

Планами размещения нового полигона с Федеральным агентством новостей охотно поделился глава администрации Краснопламенского сельского поселения Александр Козинцев.

«Полигон делается для того, потому что он нужен — иначе зарастем грязью и мусором, как зарастали много лет, — заявил Александр. — Он планируется вдали от населенных пунктов: в трех километрах от Красного пламени на территории, которая не примыкает к населенным пунктам. Тот, что в Машково — переполнен».

В разговоре с агентством Козинцев выразил надежду, что новый полигон будет отвечать современным требованиям и рядом с ним, как в Японии, можно будет не только находиться, но и жить. Сумму же, которую необходимо выделить на реализацию нового проекта, назвать он не смог, сославшись, что всеми этими вопросами занимаются администрация района и области.

«На реализацию проекта будут выделяться областные или федеральные деньги, поэтому нас никто в известность не ставит», — рассказал он.

Мусоросортировочное будущее

Еще в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин дал установку на ликвидацию полигонов и размещение вместо них современных мусороперерабатывающих заводов. Весной, во время прямой линии с президентом, местные жители смогли сообщить президенту о мусорной проблеме во Владимирской области. Однако даже этот факт не заставил администрацию Александровского района и Владимирской области отказаться от идеи создать на своей территории очередной полигон.

Занятно, что руководит районом опытный менеджер Игорь Першин, человек, хорошо знакомый с мусорным делом (семь лет руководил МП «Спецавтобаза», которое занималось очисткой и уборкой территорий. — Прим. ФАН) и на протяжении последних четырех лет на новой должности мусорная проблема, так или иначе, касалась его работы. ФАН направило запрос, в котором просило разъяснить, что все-таки на самом деле хотят разместить на проданных за 10 миллионов рублей полях, на что получило ответ: «Принято к сведению».

Однако ранее местным активистам Першин отвечал, что в действующем законодательстве нет запрета на ввоз мусора из других регионов.

«На сегодняшний момент в законе не трактуется запрет мусора с других регионов, если он соответствует всем требованиям, — пояснил Першин активистке в ходе личной встречи (аудиозапись есть в распоряжении редакции). — Законом не запрещен ввоз мусора из других регионов. Мы живем по закону».

Не смогли ответить на вопрос и в подведомственном администрации района комитете по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Александровского района, и в администрации области.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды ФАН пояснили, что с 2016 года в регионе ведется подготовка к практической реализации новых требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» о переходе к новой системе обращения с отходами. Специально для этого разработана территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), подготовлены необходимые областные нормативные акты, регулирующие деятельность по сбору ТКО.

«Согласно областной территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Александровского района предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса МСК «Александров» мощностью 100 000 тонн в год», — сообщила заместитель директора департамента Татьяна Клименко.

В администрации Владимирской области сообщили ФАН, что согласно областной территориальной схеме обращения с ТКО на территории Александровского района предусмотрено несколько этапов. Первая очередь — реконструкция действующего Александровского полигона у деревни Машково — будет реализована до 2019 года. Вторая очередь реализации территориальной схемы предусмотрена до 2026 года.

«Строительство мусоросортировочного комплекса МСК «Александров» мощностью 100 тысяч тонн в год, строительство полигона ТКО «Александров» мощностью 100 тысяч тонн в год, — указано в официальном ответе администрации на запрос ФАН. — Данные объекты являются перспективными, мощность указана с учетом сезонного увеличения количества проживающего на территории Александровского района населения. По данным администрации района, в летний период население увеличивается до 1 миллиона человек».

Кстати, в администрации отмечают, что в настоящее время площадки под строительство данных объектов окончательно не определены и сведениями о планах администрации района, которая выставила на торги землю под полигон, они «не обладают».

Занятно, что в конце июля администрация Александровского района начала работу по внесению изменений в Генеральный план муниципального округа Краснопламенского сельского поселения в части изменения категории земель из сельскохозяйственного назначения на категорию земель промышленности. В рамках это в районе появится полигон площадью 100 гектар.

Мусорные деньги

Не менее остро мусорный вопрос стоит и в другом районе Владимирской области — летом 2017 года в сельское поселение Филипповское Киржачского района группа частных инвесторов решила построить на территории 1500 гектаров самый большой в Европе объект по сбору и утилизации бытовых и промышленных отходов. Для выполнения задумки было принято решение срубить вековой сосновый лес.

Против этого решения выступили почти все жители города. В январе на главную площадь вышли 1,5 тысячи недовольных горожан. Они предоставили местной администрации результаты экспертиз, проведенных крупнейшими государственными институтами в области гидрогеологии и Федеральным агентством по недропользованию. По заключению экспертов строительство в Филипповском поселении мусорного полигона приведет к загрязнению не только колодцев — единственного источника питьевой воды для жителей поселения и пограничного с ним Щелковского района — но непоправимый ущерб будет нанесен еще и Клязьменско-Шернинскому месторождению подземных питьевых вод. Это месторождение разведано на основании постановления правительства РФ и учтено в качестве стратегического источника питьевой воды для Восточного Подмосковья.

«Полигон ТКО в с. п. Филипповское Киржачского района, строительство которого одобрено инвестиционной комиссией администрации Владимирской области, на земельных участках… попадает в зону санитарной охраны проектных водозаборов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения резервного участка «Шерна» Клязьминско-Шернинского месторождения подземных вод, — говорится в заключении. — Размещение полигона ТКО вблизи Клязминско-Шернинского месторождения в зоне формирования запасов подземных вод будет являться неисправимой стратегической ошибкой, принесет громадный материальный, экономический, экологический и социальный ущерб».

Администрация Владимирской области официально, через свой сайт, отказалась обсуждать с населением вопрос строительства мусорного полигона в Филипповском поселении, пояснив, что разрешения на строительство не выдавалось. А в администрации Киржачского района под руководством главы администрации Михаила Горина в ускоренном порядке вековым лесам установлен классификатор 12.2. позволяющий использовать эту территорию под размещение, утилизацию и захоронение отходов разной степени опасности.

Жителям Владимирской области ничего не осталось, кроме как объединиться и высказать свое мнение против на согласованном митинге, который состоялся 28 июля в Александрове.