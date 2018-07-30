Чаплин объяснил, для чего Порошенко добивается автокефалии

Москва, 30 июля. Протоиерей Всеволод Чаплин в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему, на его взгляд, президент Украины добивается автокефалии церкви на Украине.

По мнению Чаплина, Порошенко находится в безнадежном политическом положении перед грядущими на Украине выборами президента. Протоиерей считает, что у главы страны есть два шанса исправить ситуацию — взятие Донбасса под контроль Киева (что маловероятно) или автокефальный проект.

Протирей также объяснил, чего добивает украинский президент этой инициативой.

«Порошенко и некоторые деятели как законодательной, так и исполнительной власти об этом много раз говорили — они воспринимают автокефалию как часть нацстроительства, — констатировал Чаплин. — И, конечно, они воспринимают ее как способ отгородиться от России».

В пресс-службе Порошенко ранее сообщили, что получили послание главы Константинопольской церкви патриарха Варфоломея, в котором говорится, что Константинопольская церковь берет на себя инициативу даровать Украинской православной церкви (УПЦ) независимость, пишет Ura.Ru. В это время СМИ уличили Порошенко в присвоении 15 миллионов долларов, предназначенных для взятки Вселенскому патриарху.